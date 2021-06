Aqui estão as diferenças no estímulo fiscal entre os Estados Unidos e o mundo. analisando

Análise por Adrian Hilton, chefe de preços globais e dívidas de mercados emergentes, e Edward El Husseini, analista sênior de taxas de juros e moedas Columbia Threadneedle Investments

Já sabemos que pelo menos um aumento temporário da inflação nos espera este ano. Sabemos disso pelos efeitos fundamentais e pela recuperação dos preços da energia nos últimos meses, o que indica que haverá alguma pressão sobre os preços. No entanto, a extensão desse fenômeno depende de uma série de fatores, como a intensidade do estímulo fiscal nos Estados Unidos. Sabemos que o governo Biden assinou um pacote de estímulo de US $ 1,9 trilhão. O grau e a extensão em que isso poderia estimular a demanda doméstica nos Estados Unidos dependerá em parte de quanto dos múltiplos de estímulo fiscal será determinado pelas restrições relacionadas ao COVID em vigor nos últimos meses, o que significa que os consumidores gastarão uma parte significativa dele . Eles teriam feito isso em outro caso.

Outro aspecto importante é o conceito de demanda reprimida. Fala-se muito sobre o excesso de poupança, especialmente nos Estados Unidos, onde os depósitos bancários cresceram US $ 3 trilhões desde o início da pandemia, e cerca de US $ 2 trilhões provavelmente representam mais economias do que o normal. Muito se tem falado sobre como essas economias serão eventualmente convertidas, ao longo deste ano e no próximo, em demanda do setor privado. Isso pode fazer sentido, mas não devemos especular muito sobre quanta demanda reprimida isso realmente representa.

Em primeiro lugar, não houve falta de demanda em alguns setores: por exemplo, carros usados ​​nos Estados Unidos ou artigos de decoração. As compras e o consumo de bens eram elevados, o que prejudicava a aquisição de serviços, cuja utilização pelos consumidores não era possível. Além disso, quando as economias finalmente forem reabertas, o número de serviços utilizáveis ​​será limitado. Por exemplo, assim que o bloqueio terminar, haverá um limite para o número de vezes que podemos cortar o cabelo ou o número de vezes que comemos em um restaurante. O que é um limite sem importância, relacionado ao número de refeições no restaurante que poderemos realizar nas próximas semanas.

Há também a questão de como as economias são distribuídas no Reino Unido. Uma pesquisa do Banco da Inglaterra descobriu que quase todo o excesso de poupança no Reino Unido cai na faixa superior de 40% de renda, e os que estão nesta categoria têm maior probabilidade de ver a poupança como um ativo em vez de uma renda. Como as pessoas gastam sua riqueza com menos desejo do que sua renda, o aspecto da distribuição de renda também é importante.

Por último, mas não menos importante, um dos efeitos de longo prazo da pandemia pode ser que as taxas de poupança serão mais altas no futuro, à medida que as pessoas decidam economizar mais de sua renda para se proteger de eventos imprevistos. Em conclusão, a forma como o Fed responde é muito importante. Mencionamos anteriormente como o Fed provavelmente reagirá às pressões inflacionárias no curto prazo. Se o Fed estiver disposto a ignorá-lo como afirma, pode lançar uma base mais forte para uma inflação mais sustentável no futuro. Por outro lado, se você decidir adotar uma política mais rígida, os riscos de sufocar a recuperação são muito maiores.

Crescimento da inflação nos EUA: o que afetará o resto do mundo?

A enorme lacuna entre os Estados Unidos e o resto do mundo tornou-se aparente. Em primeiro lugar, o estímulo fiscal nos Estados Unidos foi muito mais amplo do que na maioria dos outros países desenvolvidos, especialmente na Europa, e agora estamos começando a ver seus efeitos. Em segundo lugar, no caso da China e dos mercados emergentes, a dinâmica por trás da inflação é bastante diferente.

Por exemplo, a China não tem metas de inflação: não há banco central independente na China, a economia é dirigida por crédito e o estímulo ao crédito foi alto no ano passado. Mas agora estamos vendo um downsizing, com a China reduzindo o estímulo da mesma forma que os EUA estão aumentando. Isso significa que a trajetória das políticas é bastante diferente e provavelmente divergirá ainda mais nos próximos 12-18 meses. E embora o Banco Central Europeu continue a tomar várias medidas de flexibilização e a aumentar a flexibilização quantitativa novamente no mês passado, ele não conseguiu estimular a inflação. Além disso, alguns dos fatores estruturais de que falamos, como demografia, tecnologia, etc., parecem ter efeitos maiores na Europa do que nos Estados Unidos.

O outro aspecto a se considerar é que, dentro da União Européia, é provável que haja uma variação maior na inflação alcançada pelos diferentes países. Se você olhar para países como a Alemanha, por exemplo, onde a recuperação está à frente do resto do continente, a inflação provavelmente aumentará mais rápido. No caso de outros países, especialmente os do sul da Europa, cuja economia depende do turismo, como Espanha e Portugal, a inflação continua bastante baixa. Portanto, dado que o afrouxamento do BCE continuará ao longo de 2021/22, é inevitável que essa divergência aumente e levará inevitavelmente a algumas tensões internas.