Caffè Segafredo Procurando um parceiro? Hipótese de entrada do fundo de investimento Quattro R-Corriere.it

O grupo de bebidas Massimo Zanetti, que possui 40 marcas em todo o mundo (incluindo Segafredo) e é uma empresa líder na produção, processamento e distribuição de café, estaria se preparando paraEntrando no fundo Capital privado Para potencializar seus negócios. De acordo com os rumores que relatei Dom 24 ouEEntre os temas financeiros potencialmente envolvidos no processo estão o… Caixa Quattro R, que se define como “um operador de promoção e desenvolvimento de excelentes empresas italianas”. Contatado por Corriere della SeraO fundo não comentou os rumores.

Procurando um novo parceiro financeiro

Como esperado, o objetivo das negociações é encontrar um parceiro financeiro para ele Reforçar os ativos e dar novo impulso à atuação nacional e internacional do grupo. Novamente, de acordo com o que você relatou Dom 24 horasNos últimos meses, os bancos credores do grupo confiaram o mandato ao grupo de gestão de ativos Rothschild & Co Asset Management. A operação teria se tornado necessária porque após a pandemia de Covid-19, o grupo de bebidas Massimo Zanetti, que… Segundo o balanço, as suas dívidas ascendem a 350 milhões de eurosQuebrar as condições vinculativas assinadas com os bancos. Daí a necessidade de renegociar acordos.