Por que sua disseminação está se acelerando?

Dados esses primeiros itens, e isso provavelmente está relacionado, BIPT (Instituto Belga de Serviços de Correios e Telecomunicações) Anunciou recentemente o lançamento de um site de informações de fibra óptica . Por que essa comunicação? A Bélgica está em um ponto de inflexão no desenvolvimento da tecnologia de banda larga? As redes de cobre ou cabo coaxial atingiram seu limite? Eles estão cansados? Podemos ver isso …

Nossa sociedade está cada vez mais dependente das tecnologias digitais. A mudança era rápida antes da crise de saúde, mas se tornou mais visível desde então, à medida que as necessidades continuam a crescer. Portanto, a confiabilidade e a velocidade das conexões são importantes em todos os níveis. Empresas, escolas, organizações, indivíduos, etc. Estamos todos preocupados. O trabalho à distância é uma realidade para muitos cidadãos, assim como a aprendizagem à distância e tudo isto, por vezes, muitos deles debaixo do mesmo tecto.

paraO Instituto Belga de Serviços Postais e Telecomunicações está desenvolvendo um mapa de fibra óptica da Bélgica. Isso permitirá que você planeje a implantação de conexões FTTH (Fiber to the Home). Este cartão estará disponível em breve Gateway de dados BIPT .

No terceiro trimestre deste ano, a Proximus anunciou que havia conectado 686 mil famílias com fibra ótica.

No início de dezembro de 2021, a Ministra das Comunicações Petra de Sutter explicou o seguinte:Apenas 6,5% do nosso país está conectado a fibras ópticas.

Olhando para esses números, não podemos realmente dizer que a Bélgica assumiu a liderança em termos de fibra óptica. Podemos até falar de um atraso em relação a outros países como Holanda, Portugal, Espanha ou França. Mas você está falando sério sobre tudo isso?

Não vamos dizer de imediato. A Europa estabeleceu como meta conectar todos os cidadãos a uma rede de 100 Mbit / s até 2025. Na Bélgica, já estamos lá há muito tempo, estamos até acima da média europeia, como nos lembram Dennis Bornau, presidente do Agora Telecom Industries Group (o consórcio de empresas de tecnologia – operadoras faz parte dele). As velocidades podem ser maiores com alguns operadores. Já as grandes empresas utilizam outras tecnologias dedicadas à fibra.

Link para: Bélgica no índice da sociedade e da economia digital

Em suma, a opinião dos especialistas consultados é que a Bélgica não fica muito atrás em termos de infraestrutura de rede. A prova disso é que durante os períodos de confinamento e outras medidas relacionadas com a crise sanitária, a rede existente (redes de cabo e cobre) resistiu e permitiu que muitos cidadãos continuassem as suas atividades em condições bastante boas. No entanto, os pedidos se desenvolveram muito mais rápido do que ele imaginava, especialmente após a emergência do Covid-19.

A videoconferência é um bom exemplo de compreensão desse desenvolvimento. As redes existentes não possuem os mesmos recursos de entrada e saída (download / upload), estamos falando de um fluxo assimétrico. Atualmente, as velocidades de download costumam atingir 100 Mbit / se entre 20 e 40 Mbit / s para o que pode ser transmitido pela rede. Você entenderá, durante as sessões remotas, que se houver muitas pessoas na mesma casa em uma videoconferência, a recepção da imagem não deve causar muitos problemas e, por outro lado, a transmissão de diferentes fluxos de vídeo pode se tornar complicada . Somado a isso está o software fornecido por plataformas de vídeo, jogos online, etc.

Outra desvantagem das redes existentes, essas tecnologias dependem da distância entre a casa e o armário da rua. Além disso, a largura de banda da rede a cabo também deve ser compartilhada com os vizinhos, o que pode afetar a capacidade da linha em horários de pico, ao contrário da fibra óptica.

Vantagens da fibra ótica

As fibras ópticas permitem que você viaje mais rápido e com um fluxo simétrico. Isso significa velocidades idênticas dentro e fora da rede. para Dennis BornauA tecnologia de fibra óptica é imbatível neste campo. Certamente no futuro, para atender às necessidades cada vez mais importantes em termos de uso de largura de banda e também do ‘escritório em casa’ ou a capacidade de trabalhar juntos para fazer as mesmas coisas em casa, essa conectividade simétrica de alto desempenho só pode ser atendida por fibras ópticas. Ou outras tecnologias que evoluem com o tempo“

O Proximus atualmente oferece uma velocidade máxima de 1 Gbps, mas a fibra é capaz de fornecer velocidades ainda maiores. Para comparar tecnologias, a operadora atual oferece este exemplo em seu site: “Com uma conexão de 1 Gbps, você pode baixar um filme de 1,5 Gbps em apenas 12 segundos, enquanto em velocidades tradicionais (70 Mbps) pode levar cerca de 3 minutos.Lembre-se de que, se a velocidade da fibra é importante, sua rede doméstica atual ainda precisa aceitar essas velocidades, especialmente por Wi-Fi.

2030 novos padrões

Os novos padrões europeus visam uma supervelocidade de 1 Gbit / s até 2030. Para atingir esse objetivo, “É a fibra que precisa ser esticada”, Identifica o diretor do Grupo de Indústrias de Telecom da Agoria, Começamos a entender melhor a importância e a comunicação sobre a difusão da fibra na Bélgica.

Como no caso da Proximus, onde Vincent Licopi, Diretor de Estratégia da Divisão de Rede define: “Não temos escolha em lugar nenhum a não ser mudar para fibra para fazer isso. A boa notícia é que a fibra é, se assim posso dizer, o meio mais eficaz de fornecer largura de banda.Esse especialista explica que essa tecnologia não é sensível a interferências com outros equipamentos, não produz radiação e consome pouca energia elétrica.O problema é que, idealmente, ele deveria ser distribuído em todo o país e também nas casas e apartamentos de todos os cidadãos.“

No final de 2019, a Proximus decidiu, após longas discussões devido a um investimento particularmente grande, acelerar a implantação de fibras na Bélgica. Logo o país foi bloqueado devido ao vírus Corona. Isso mostra o evento que confirmou a escolha da empresa pela implantação de fibras ópticas Vincenzo Lecope. “Foi um elemento de promoção, confirmação e aceleração das necessidades do cliente que apenas enfatizou a necessidade, mas a decisão já foi tomada porque todas as tendências mostram que o tráfego continua a aumentar.“