Rede de Universidades do Mediterrâneo para a Paz

O Mediterrâneo tornou-se agora um ambiente hostil, dominado pelas intermináveis ​​tensões políticas e drama migratório que definem a política interna de cada país, e focado exclusivamente em determinar quão altas são as barreiras e medidas para conter os migrantes.

Não existe uma política europeia para o Mediterrâneo. Potências estrangeiras aproveitaram esse vácuo para exercer uma crescente presença econômica, política e militar que contribuiu ainda mais para a abolição dessa “sociedade mediterrânea” que por muitos séculos garantiu a coexistência pacífica entre os habitantes das margens norte e sul do nosso mar. Uma convivência baseada sobretudo na longa continuidade das relações humanas. Nós, italianos, somos obrigados a lembrar o número de dezenas de milhares de nossos compatriotas que viveram em negócios, pequenos negócios ou atividades profissionais em Alexandria, Esmirna, Túnis, Trípoli e em muitas outras cidades onde os traços de nossa existência eram tão profundos, enquanto tornaram-se cada vez mais finos, eles não desapareceram da distância.

Para construir a paz no Mediterrâneo e enfrentar o problema da migração com ordem e com sérias perspectivas de sucesso, devemos restabelecer essas relações. Só podemos fazê-lo com grande cooperação a nível europeu, colocando em prática novas ferramentas e focando tudo nas gerações mais jovens. E devemos fazê-lo com decisões concretas, de qualquer influência paternalista ou neocolonial, a começar pela cultura e pela juventude.

Assim, penso que o instrumento certo para iniciar esta nova era no Mediterrâneo é dar vida a vinte “universidades mediterrânicas”, ou seja, uma universidade mista, igual e igual a operar com a mesma extensão e com as mesmas ferramentas no Norte. A costa e a costa Sul. Mar. Não nossos campi, mas cada universidade tem um campus no sul e outro no norte. Só para dar um exemplo: um escritório conjunto em Bari, Tobruk, Nápoles, Túnis, Atenas, Cairo, Barcelona, ​​​​Rabat, etc. Uma grande rede de universidades que inclui diretamente Itália, França, Espanha, Grécia, Portugal, Malta, Chipre e os países do Adriático do lado europeu. Ligado a uma rede igualmente importante de países do Sul.

Uma grande, séria e exigente iniciativa que inclui necessariamente, em todas as universidades, o mesmo número de professores do Norte e do Sul, o mesmo número de alunos do Norte e do Sul, e para cada aluno, anos lectivos idênticos no Norte e Sul. o sul. A fim de evitar potenciais problemas de natureza política, ideológica ou religiosa, a primeira fase do projeto deve começar com estudos de engenharia, matemática, física, medicina, agricultura, economia e outras disciplinas de várias faculdades científicas. As faculdades de humanidades também seguirão.

Quando mais de quinhentas mil crianças estudarem e viverem juntas em dez a quinze anos, a paz e o desenvolvimento no Mediterrâneo serão uma meta concretamente alcançável.

Há vinte anos, levei este projeto à Comissão Europeia sem poder dar nenhum passo em frente devido à indiferença do Norte da Europa, mas hoje, como resultado dos dramáticos acontecimentos na Síria e na Líbia e das crises recorrentes na costa sul, os países nórdicos os países finalmente perceberam o quanto sua segurança depende da estabilidade do Mare Nostrum e perceberam que essa grande colaboração universitária é talvez a única ferramenta que não traz tensão ou medo à opinião pública nacional.

É claramente um projeto que deve ser abordado a nível europeu, com os recursos, por exemplo, de dois terços da união a serem fornecidos pela União. A parte principal do terço restante virá do país do Norte diretamente interessado e o restante do país do Sul.

Para que o projeto seja eficaz, é claro que deve ser gerido e financiado a nível europeu, mas o interesse principal e, portanto, a iniciativa política, só pode ser italiano. Não só somos o único grande país do Mediterrâneo central, como está cada vez mais claro que o futuro do sul depende da realidade além-mar. Se, frente ao nosso sul, ainda houver países com economias dependentes apenas de fontes de energia e turismo, perderemos importantes oportunidades de desenvolvimento para todas as nossas regiões do sul.

Um grande número de autarcas de ambas as margens do Mediterrâneo, reunidos numa recente conferência em Florença, acolheram esta proposta com entusiasmo comum, esperando que em breve se transformasse num projecto.

Acho que a Itália deve aceitar esse desejo, aprofundando os aspectos técnicos e financeiros da proposta em uma próxima conversa com todos os países europeus envolvidos, mas com o envolvimento dos países da costa sul desde o início.

Parece-me que chegou a hora, porque problemas complexos como os que hoje assolam o Mediterrâneo nem sempre podem ser enfrentados por mera tragédia e olhando apenas para o presente, mas devem ser resolvidos em uma visão de longo prazo, envolvendo assim as novas gerações.

Os horríveis acontecimentos da guerra na Ucrânia acrescentam outro impulso a esta iniciativa. Eles mostraram, com evidências aterradoras, que a paz só pode ser construída planejando o futuro juntos.