O aumento da taxa do BCE afeta as hipotecas: até mais 3.100 euros por ano

O aumento de 0,75 ponto na taxa de desconto do BCE não se transfere automaticamente para hipotecas. Mas o aumento do custo do dinheiro terá certamente um efeito nos prémios e nas taxas de referência dos empréstimos e hipotecas. O aumento nas hipotecas de taxa variável será de cerca de 40-50 euros. A Codacons estimou este já conseguido aumento das prestações já registadas face ao ano passado que, no caso do novo empréstimo a uma taxa de juro fixa de 200 euros por 20 anos, ascende a um máximo de 3.100 euros.

“Levará alguns dias para entender até que ponto a recente decisão do Banco Central Europeu ajustará o mercado hipotecário e o impacto exato nas hipotecas que os italianos já fizeram – diz o porta-voz da Codacons, Stefano Zerbi – o que é certo é que o aumento lançado pelo Banco Central Europeu, embora com o objetivo de conter a inflação, ocorre em um momento em que as famílias são assediadas por contas altas e crescimento recorde dos preços no varejo. , já que as famílias mais difíceis devem escolher no final do mês se ela vai pagar suas contas ou os pagamentos da hipoteca.”

Impacto nas hipotecas de taxa flutuante

Na pendência de aumentos, a Codacons examinou as melhores ofertas do mercado hipotecário hoje, comparando-as com as vigentes no ano passado. Obviamente, no caso de uma hipoteca pré-existente de taxa fixa, não haverá alterações, mas para quem está a aceder a este tipo de hipoteca agora, a taxa é muito mais cara do que as condições em vigor há apenas um ano, devido à o crescimento contínuo das taxas de juros – o que exacerbou a guerra na Ucrânia.

A taxa de referência para hipotecas de taxa fixa aumentou de 0,40 em setembro de 2021 para hipotecas de 20 anos para atualmente 2,79%, para hipotecas de 25 anos de 0,51% para 2,58% e de 0,48% para 30 anos para 2,41%. No entanto, no caso de hipotecas variáveis, a taxa de referência é a taxa Euribor que em 27 de setembro de 2021 era igual a -0,55% para um mês e -0,54% para os três meses enquanto subiu em 27 de outubro de 2022. 1,61%. respectivamente.

alguns exemplos

Este aumento de prémios registou-se em alguns casos de hipotecas variáveis ​​e fixas.