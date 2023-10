O International Real Estate Networking Event é o primeiro evento sobre oportunidades nos mercados externos de Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha e Dubai organizado pela EXP ITALY.

Tendências europeias e globais, mudanças sociais e novos cenários profissionais que surgiram após a pandemia, e as novas competências necessárias aos agentes imobiliários hoje e no futuro próximo.

Milão – 5 de outubro de 2023 – Foi realizada em Cerrasco no último dia 22 de setembro de 2023.Evento internacional de networking imobiliário O primeiro evento sobre oportunidades no mercado externo Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Dubai,

Organizado por EXP ITÁLIA.

O evento proporcionou a oportunidade de discutir potenciais cenários actuais de investimento internacional, com foco no Dubai, França, Espanha, Portugal e Alemanha, tendo em conta factores como: situação económica favorável, políticas fiscais e financeiras.

Ilaria Profumi, Diretora Regional de Crescimento para EMEA da eXp Realty, forneceu uma prévia dos dados de um relatório específico encomendado por Nomecom uma análise aprofundada dos mercados-alvo em Itália, Alemanha, França, Espanha, Portugal e Dubai com referência ao setor residencial: detalhes de produtos imobiliários, desempenho e operadores.

O relatório mostra como o crescimento europeu está a perder dinamismo, com o PIB de 2023 a permanecer em +0,9%. Globalmente, a taxa média de crescimento anual do PIB em termos reais deverá diminuir para 0,9% em 2023 (de 3,5% em 2022), aumentando depois para 1,5% em 2024 e 1,6% em 2025.

A inflação está a revelar-se mais estável do que o esperado, mas deverá continuar a cair para cerca de 3% no quarto trimestre de 2023.

No dia 14 de setembro, o Banco Central Europeu aprovou o décimo aumento consecutivo das taxas de juro de referência em mais 25 pontos base, empurrando a taxa diretora para um nível recorde histórico de 4,50%.

Na verdade, esta política monetária restritiva deverá reduzir ainda mais a inflação subjacente nos próximos anos: de 8,4% em 2022 para 5,4% em 2023, para 3,0% em 2024, e até 2,2% em 2025, valor próximo de o limiar fisiológico de 2%.

O mercado imobiliário residencial deverá contrair-se até 2025 devido ao aperto das condições de financiamento. Devido ao impacto da inflação, os preços reais médios em toda a UE cairão no primeiro trimestre de 2023.

Prevê-se que o investimento na construção residencial diminua significativamente em toda a UE em 2023 e 2024 devido ao aperto das condições de financiamento.

O declínio em 2023 e 2024 será devido à continuação da fraqueza na acessibilidade e rentabilidade da habitação.

Há muitos factores negativos que lhe estão associados: aumento das taxas hipotecárias, aumento dos custos de construção, restrições na oferta de crédito e fraco rendimento disponível. Esta dinâmica, aliada a restrições na oferta de crédito, continuará a ter um impacto significativo no nível de investimento na construção de habitação. Espera-se que as compras de habitação voltem a expandir-se a um ritmo forte em 2025, à medida que as taxas hipotecárias e os custos de construção se estabilizarem.

A visão geral e as previsões para o setor imobiliário residencial em 6 mercados-alvo com detalhes sobre cada um mostraram como apenas Dubai está indo contra a tendência em comparação com os atuais cinco países europeus, já que o mercado registrou 57.737 transações residenciais no primeiro semestre do ano. Este é o maior número já registrado nos dois primeiros trimestres do ano. A Economist Intelligence Unit (EIU) estima que o volume total de vendas no varejo nos Emirados Árabes Unidos aumentará 3,9% entre 2023 e 2026. O forte crescimento dos preços continua: +16,9% no primeiro semestre de 2023.

O evento abriu uma mesa de discussão com alguns players do mercado sobre as oportunidades e as melhores estratégias de investimento no setor imobiliário nestes países e na Itália, e graças às intervenções dos líderes da eXp Realty nos países mencionados, uma visão geral das possibilidades que o mercado oferece para alcançar retornos estáveis, mesmo no longo prazo. XP ImóveisSendo uma comunidade global de mais de 88.000 agentes imobiliários que operam em 24 mercados, tem uma vantagem única a este respeito.

Uma perspectiva concreta e prática foi fornecida aos operadores do sector presentes no evento para conhecer investidores e promotores internacionais.

Ele já dirigiu este evento antes Paulo Lisisieditor-chefe e CEO da Rádio Casa Itália E Perfumes IlariaDiretor de Crescimento Regional EMEA & XP Imóveis (NASDAQ: EXPI), oferecendo uma perspectiva distinta aos líderes imobiliários internacionais nos respectivos países: Denis Andrian (Itália), Renata Sogtu (Espanha), O mundo de Fadi (Dubai), Guilherme Grossmann (Portugal), Lars Pfeiffer (Alemanha), Samuel Cox (França).

“A lacuna entre a oferta e a procura de casas está a impulsionar esta situação. Mercado imobiliário residencial na Itália e na Europa. A disparidade cada vez maior entre a elevada procura e a oferta limitada de habitações na Europa – De acordo com Ilaria Profumi – Impulsiona o impressionante crescimento dos investimentos no setor residencial e continuará a gerar oportunidades mesmo num contexto de incerteza geopolítica e económica. Na Itália, os investimentos residenciais estão concentrados nas grandes cidades com estudantes universitários e jovens profissionais qualificados.

A incerteza relacionada com a inflação e as taxas de juro impostas pelo sistema financeiro permanece elevada. Os retornos esperados estão a aumentar, acompanhando o melhor desempenho do mercado de arrendamento.

Os setores logístico e residencial são os mais interessantes, pois são afetados pelo crescimento dos aluguéis. Neste momento histórico particular, para um operador do sector que pretende continuar a expandir-se, é agora essencial fazer parte de uma comunidade global que facilite oportunidades de cooperação e intercâmbio.

