O protagonista Trentino em Fuit Atração com Melinda. Expandir a oferta, desenvolver a produção e a sustentabilidade são as chaves para o futuro

Trento. Ampliar a oferta, desenvolver a produção, sustentabilidade: são tendências Melinda, Trentina E Abbott Delineado por toda parte Atratividade de frutasa grande exposição internacional de frutas e legumes, evento realizado nos últimos dias em Madri. O evento espanhol é um grande evento para o setor a nível global, representando uma montra de destaque de toda a região e da sua excelência, desde produtos a modelos de negócio, capazes de se estabelecerem através da aliança estratégica entre instituições e empresas.

E agora em sua 15ª edição Mais uma vez, a Fruit Attraction apresenta-se como uma referência na comercialização de produtos hortofrutícolas e também como um centro de discussão de aspectos cruciais como a inovação, a qualidade e a diversidade da oferta.. Em suma, espera-se que variáveis-chave influenciem sempre as escolhas dos operadores no planeamento de campanhas comerciais de acordo com as últimas tendências do sector. Os organizadores esperam que a exposição receba mais de 90.000 potenciais clientes de 135 países.

“A participação num evento importante como a Fruit Attraction, em que marcamos presença num espaço criado em colaboração com Marketing TrentinoRepresenta uma grande oportunidade para nós Luca Zaglio, Melinda Gerente Geral, Trentina e Abbott. “Esta é uma oferta pioneira que nos permite apresentar os nossos produtos e iniciativas a um público amplo e diversificado, bem como a força do sistema Trentino que sempre se baseou na cooperação entre diferentes sujeitos com o objetivo de valorizar a região e a sua características naturais, económicas e turísticas.”

Atualmente cultivam diversas variedades, incluindo Melinda e La Trentina Maçãs Val de Guerre DOP reconhecido como tal porUnião Europeia desde 2003: Dourado delicioso, Delicioso tinto E Renita Canadá E a IGP Trentino Maçã Vermelha, Caro, Fuji, Morgendoft, Vovó Smithsem esquecer as curtidas mais recentes Doce tango, Vida doce E outros. Além de comercializar cerejas, morangos e framboesas, Melinda atua há muito tempo no mercado de produtos processados ​​à base de frutas, como mousses, smoothies, snacks, barras, rodelas e palitos. E, por último, a aposta na agricultura biológica, bem representada num plano de desenvolvimento dedicado, que vem crescendo há mais de uma década e entrelaçado com outras inovações importantes, como a introdução de novas variedades mais resistentes e, portanto, menos suscetíveis a intervenções. Durante o cultivo.

Foi o interesse particular por este setor que inspirou a criação do novo centro de processamento Klis, dedicada exclusivamente ao processamento de maçãs orgânicas. As oportunidades oferecidas pela fábrica são inúmeras e grandes: desde a possibilidade de envase do produto em diversos tipos Embalagem – incluindo filmes biodegradáveis ​​e compostáveis ​​- desenvolver estratégias circulares para valorizar os resíduos gerados pelo processo produtivo. Além disso, no que diz respeito às instalações, não devemos esquecer a próxima inauguração do renovado centro de visitantes O mundo de Melinda. O espaço, destinado a públicos de todas as idades, pretende proporcionar uma experiência atractiva e inovadora assente no equilíbrio entre descoberta e entretenimento.

Claramente, o compromisso com a sustentabilidade continua a ser uma prioridade na agenda de Melinda. Um conjunto de esforços coordenados baseados na utilização de soluções concretas, começando por estratégias de poupança de água. Entre esses métodos está o uso da irrigação por gotejamento, que é um método de manejo capilar das plantas, que permite economizar 30,6% de água em comparação com a aplicação superior tradicional. Além disso, a utilização de um sistema de filtração e reutilização permite reduzir o consumo de água mesmo nas unidades de processamento onde as maçãs são colhidas e embaladas.

Igualmente importante é o compromisso com a poupança de energia. O consórcio conta há muito com fontes 100% renováveis, graças à energia hidroelétrica e fotovoltaica produzida diretamente por painéis instalados nos telhados das unidades de conservação e processamento. Somado a isso está o uso de células subterrâneas”,quartos“Da memorização encontrada em 300 metros Profundidade dentro de uma mina de dolomita Rio Maggiore. A baixa temperatura, os baixíssimos níveis de oxigênio e a capacidade isolante das rochas permitem que os frutos sejam conservados por mais tempo, utilizando aproximadamente 30% menos energia do que seria necessário no armazenamento superficial.

entre Diversifique a oferta, Inovação e sustentabilidadePortanto, o compromisso do Consórcio continua a ser um compromisso multifacetado caracterizado por um importante fio condutor: a proteção do território. A forte relação com este último inspira, na verdade, a proteção dos seus recursos e equilíbrios naturais e a valorização dos seus produtos. É precisamente este último aspecto que, por sua vez, sugere novas sinergias a nível local para uma promoção mais ampla que inclua o turismo e a produção, fazendo da maçã um instrumento narrativo eficaz.

Isto foi destacado, entre outras coisas, por duas iniciativas recentes. A primeira é o lançamento de uma nova embalagem desenhada exclusivamente para maçãs IGP do Trentino: uma opção com claro valor simbólico que visa melhorar e melhor descrever as variedades de indicação geográfica protegida. A segunda é a experiência turística Maçã você escolheorganizado por Melinda em colaboração com Estrada da maçã E a Empresas de turismo em Val di Non e Val di Sole. Ativa há cinco semanas com onze fazendas participantes, a proposta inclui uma viagem imersiva entre as fileiras que permite ao público vivenciar a colheita e aprender a diferenciar a variedade e a qualidade das maçãs. Uma experiência emprestada do que já acontece há algum tempo no mundo do vinho durante a vindima, pensada para ajudar os visitantes a compreender melhor a realidade quotidiana que simboliza a região.