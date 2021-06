Quais são as metas de verão para os mercados de ações? Eles quebrarão novos recordes e, em seguida, continuarão a tendência de alta ou uma queda está chegando? As tendências, como sempre, serão o resultado de movimentos gráficos e eventos globais.

Pela primeira vez, nos referimos ao seguinte artigo. Para este último, esses eventos determinarão os rumos do mercado de ações de 7 a 11 de junho e marcarão novos aumentos ou correções inesperadas.

Motoristas de mercado na segunda-feira, 7 de junho

Definitivamente, faltará o primeiro dia de negociação em eventos importantes.

No entanto, às 9h30, anunciamos a publicação do Índice de Preços das Casas de Halifax de Londres (Dados Mensais e Anuais, maio). Então, às 12h30, Madrid divulgará o Índice de Confiança do Consumidor Espanhol, enquanto os leilões de BTPs acontecerão na França por 3, 6 e 12 meses.

Compromissos econômicos na terça-feira, 8

Os olhos dos traders estarão focados no Índice de Condições Econômicas Alemão ZEW (junho, -28,0 esperado, -40,1 ​​antes). e nas pesquisas ZEW sobre o sentimento econômico alemão (junho; 85,3 esperados, em comparação com 84,4 anteriormente).

Por outro lado, a Itália enviará dados mensais e anuais das vendas no varejo (abril). Por fim, ao nível da União Europeia às 11h00, conheceremos três dados: os do PIB anual (esperados inalterados em -1,8%) e os trimestrais (em primeiro lugar, esperados sem alterações em -0,6%). Finalmente, ZEW tem que se sentir confiante.

Eventos de 9 de junho

Às 8:00 teremos diferentes dados sobre a economia alemã, o mais importante dos quais se refere à Balança Comercial (abril; número esperado: 16,0 bilhões, 14,3 bilhões anteriormente). Portugal apresentará o mesmo número, mas às 12h00.

Às 11h45 haverá um leilão de BOTs italianos por 12 meses (taxa anterior: -0,443%). Também quinta-feira será a data do leilão de títulos espanhóis de 10 anos (preço anterior: 0,598%) e de Ligação Alemães com 30 anos (anteriormente: 0,22%).

Motoristas de mercado na quinta-feira, 10 de junho

Antes da abertura das bolsas de valores, conheceremos os dados mensais da produção industrial francesa e holandesa (mês: abril).

Em seguida, defina uma data em 10,00 para ver os dados anuais e mensais (abril) da produção industrial italiana. Em ambos os casos, os dados esperados são claramente melhores do que os dados anteriores. Em 11,45 leilões de BTPs italianos para 3, 7 e 30 anos são esperados (as taxas anteriores são, respectivamente: -0,06%, 0,69% e 2,06%).

Finalmente, às 14h30, relembramos a esperada conferência de imprensa do BCE.

Em última análise, esses eventos determinarão a direção do mercado de ações de 7 a 11 de junho e determinarão novos aumentos ou correções inesperadas.

Fique atento aos dados de sexta-feira.

Às 8h, Londres divulgará os dados mensais da produção industrial (abril) e da balança comercial (também abril). Da Alemanha, conheceremos os dados do índice de preços no atacado mensal e anual (maio).

Às 8h45, Paris enviará dados mensais e anuais do IPC e do IHPC, enquanto às 9h será a vez dos mesmos dados, mas da Espanha (também em maio).

Finalmente às 10h saberemos a taxa de desemprego trimestral italiana (anteriormente: 9,2%).

aprofundar

Análise de vários dias dos principais índices e ações globais.