Bacardi remove plástico das embalagens

A Bacardi, a maior empresa de bebidas alcoólicas do mundo, está reduzindo os plásticos descartáveis ​​em cerca de 140 toneladas por ano, eliminando os tubos plásticos descartáveis ​​das garrafas vendidas nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal e Porto Rico.

Este comunicado de imprensa inclui conteúdo multimídia. Veja a versão completa aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005091/ar/

A remoção das embalagens plásticas das garrafas do portfólio da Bacardi reduzirá cerca de 140 toneladas de plástico usado anualmente (Foto: Business Wire)

As fontes de gargalo de garrafa de plástico sem recarga NRF, comuns em toda a indústria de bebidas espirituosas, são atualmente usadas por várias marcas populares de bebidas, incluindo: rum BACARDÍ®, MARTINI® Fiero, gin BOMBAY SAPPHIRE® e DEWAR’S ® White Label Blended Scotch Whisky.

Esses tubos já começaram a ser eliminados e, no início do próximo ano, nem todas as garrafas de rum BACARDÍ 1,75L, incluindo Deluxe, Gold e Coconut, nos EUA, Canadá e Porto Rico, conterão esse ingrediente, resultando em um corte de 76 toneladas de Plástico utilizadas anualmente.

O texto original deste anúncio, escrito no idioma de origem, é a versão oficial original. As traduções são fornecidas apenas para conveniência do leitor e devem se referir ao texto original, que é o único texto legalmente válido.







Assista ao original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005091/ar/





Perguntas da mídia:



Andrew Carney, Diretor da Bacardi Communications Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia [email protected]



Jessica Merz, vice-presidente de comunicações corporativas globais da Bacardi [email protected]



Link permanente: http://www.businesswire.com/news/home/20221025005091/it

PRESS RELEASE – Responsabilidade Editorial da Business Wire