O impacto das crianças no emprego na Itália e na Europa. caso Itália

Em 2021 DC, de 197 milhões de famílias em vocêE cerca de um quarto tem filhos a viver com eles (24%). Para ser mais preciso, entre as famílias com um filho, 49%, ou seja, metade tem apenas um filho e 39% tem dois filhos. É a partir desses três números que devemos começar. Porque se você entrar nas vantagens do estado individual, a lacuna aumenta tremendamente.

Uma indicação para começar a pensar é o trabalho a tempo parcial. As mães são as que mais trabalham meio período. Em 24 Estados-Membros da UE, a percentagem de mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos que trabalham a tempo parcial é superior à das mulheres sem filhos, com uma diferença maior nos países centrais e ocidentais da UE: na Alemanha é de 34% e na Áustria de 32,3%, em os Países Baixos em 27,3%. Apenas na Dinamarca, Portugal e Letónia há mais mulheres sem filhos do que rapazes que beneficiam de trabalho a tempo parcial (respectivamente 2,7%, 2,3% e mais 1,8%). Na Itália, a proporção é de 10,6%.

No entanto, se analisarmos a presença de filhos na família em termos de efeitos no emprego, percebemos que a situação na Itália está entre as piores da Europa. Como mostram os dados do Eurostat para 2020, um total de 72,2% das mulheres e 90,0% dos homens com filhos de 25 a 54 anos trabalhavam na UE. Na mesma faixa etária, mas para as pessoas sem filhos, a taxa de emprego das mulheres era maior (76,8%), enquanto a dos homens era menor (80,9%).

Eslovênia (86,2%), Suécia (83,5%), Portugal (83,0%), Lituânia (82,6%), Dinamarca (82,2%), Holanda (80,7%) e Finlândia (80,7%) crianças. 80,3%). As taxas de emprego mais baixas foram registadas em Itália (57,3%), Grécia (61,3%) e Espanha (66,2%), onde menos de dois terços das mulheres com filhos estavam empregadas.

À margem do evento intitulado “Demografia, imigração e o estatuto das mulheresNo âmbito da 17ª edição do Festival de Economia de Trento, fala Gian-Carlo Blangiardo, Presidente do Istat. “Para desacelerar o inverno demográfico, é necessário lançar iniciativas na frente econômica, conciliando maternidade, trabalho, cuidado e clima cultural. De fato, o papel social de quem tem filhos deve ser reconhecido.“

