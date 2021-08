ANGI – Ótimo produto: um novo hub entre a Itália e os Estados Unidos para impulsionar o mundo da inovação e start-ups

ANGI – A National Association of Young Innovators, a principal organização italiana que promove a inovação e digital, e Great Product (GP), uma empresa de desenvolvimento de projetos que constrói empresas italianas e europeias para o sucesso em finanças e marketing nos Estados Unidos, anunciaram um anúncio estratégico de cooperação para desenvolver e escalar startups italianas nos Estados Unidos e abrir novas oportunidades de alto potencial para investidores americanos.

Esta aliança permite à ANGI reforçar a sua posição como ponto de referência para a promoção da inovação a nível internacional e para a empresa global aceder à rede ANGI de inovadores italianos com elevado potencial para construir iniciativas de sucesso nos Estados Unidos.

Por meio de suas muitas subsidiárias, a Great Product oferece às empresas acesso instantâneo a uma vasta rede de investidores qualificados, empresas de capital de risco e empresas Fortune 1000. A equipe GP consiste em empresários e especialistas em grande escala de sucesso nas áreas críticas de propriedade intelectual, finanças, Regulamentação do governo dos EUA e desenvolvimento de Negócios, Vendas e Marketing.

A ANGI, representante de jovens inovadores italianos e já líder de uma rede de parceiros internacionais entre França, Alemanha, Estados Unidos, América do Sul, Espanha, Portugal, Suíça e Malta, está a expandir os seus projectos através do reforço do eixo Itália-EUA. Iniciativas promovidas e apoiadas pela Comunidade Europeia e por importantes defensores do corpo diplomático italiano.

Disse esta sinergia Gabriel ferreri, Presidente da ANGI – irá agregar importante valor ao nosso objetivo de promover a inovação e apoiar os inovadores italianos. Para fortalecer ainda mais nosso relacionamento, nomeamos Ramaci como membro de nosso comitê de ciências e nosso Embaixador de Inovação dos Estados Unidos. Agradecemos por colocar seu profissionalismo e experiência à disposição da ANGI. ”

Jonathan Ramacci, fundador e CEO da Great Product, acrescenta: “Trabalhar em estreita colaboração com Gabriele Ferrieri e ANGI é uma verdadeira honra. Este é o culminar de uma visão formada há 10 anos. Ferreri é um líder vibrante impulsionando a economia de inovação da Itália. Sua paixão e crença em O empreendedorismo italiano é um comando incrível. O trabalho do Dr. Ferreri está trazendo a inovação italiana para os Estados Unidos, o que torna essa relação maravilhosa destinada ao sucesso. ” “Estamos levantando US $ 50 milhões para dirigir e financiar as melhores inovações italianas”, acrescentou Ramassi.

Made in Italy é o resultado de experiências, culturas e saberes enraizados na história do país. É sinônimo de qualidade, paixão, cuidado, inovação, elegância e excelência bem projetada. Nunca houve melhor momento para as empresas italianas inovadoras adotarem o modelo americano. Os mercados de saúde, energia renovável e tecnologia estão experimentando um crescimento da engenharia. O consórcio ANGI e GP pretende causar um impacto significativo que irá promover uma mudança transformadora nos ecossistemas de inovação italiano e norte-americano.