Crafty enche o tanque de 1000 litros

O que aconteceu nos últimos dias é inacreditável com um funcionário de um posto de gasolina que estragou seu negócio recebendo o preço errado da gasolina.

especialmente O responsável pela bomba de gasolina teria fixado um preço barato de € 0,014 por litro. Obviamente, quem viu o preço não se permitiu lucrar com o erro e todos preencheram algumas moedas.

Há, então, quem teria exagerado em levá-los consigo e preenchê-los tanque de 1000 litros. Entre outras coisas, este episódio infeliz não aconteceu em Habibi Itália em vez de FinlândiaÉ um dos países mais civilizados.

Um erro de um funcionário de um posto de gasolina trouxe para casa vários litros de gasolina em apenas alguns centavos

No entanto, mesmo os finlandeses não resistiram a esta oferta, ainda que sem querer. Afinal, hoje em dia, quem não usaria um tanque cheio de combustível para seu carro ou moto por menos de um euro.

Dizer isso agora, além disso, parece uma coisa impossível e, em vez disso, foi por algumas horas na Finlândia mais do que verdade. Portanto, foi um trabalhador de posto de gasolina que cometeu um erro na fixação do preço Turku quem trabalhou emA petrolífera estatal ABC.

Assim, este último terá três estações de serviço na cidade finlandesa. Na verdade, o “problema” está relacionado aos três escritórios da empresa Que, como mencionado, oferece gasolina sem chumbo por apenas € 0,014 há algumas horas.

No entanto, como mencionado anteriormente, os motoristas correm como um falcão quando veem os preços. Não só isso, os cidadãos da antiga capital finlandesa através de vários grupos sociais começaram a espalhar a palavra para que todos possam lucrar com esse “pequeno” bug.

Dentro de algumas horas rumores se espalharam por toda a cidade

Para chamar a atenção, porém, foi sem dúvida um rapaz de 27 anos que apareceu em um dos três lugares a bordo. BMW Série 7 E a Uma caixa cheia de latas de gasolina vazias.

Por isso, a ideia do jovem era aproveitar ao máximo o show, enquanto levava uma boa quantidade de combustível sobrando. O homem, na verdade, teria levado para casa bem 200 litros de gasolina por apenas 2 euros.

Mas não só isso, há aqueles que fizeram pior. Alguém, de fato, no caminhão o levou para a estação Um tanque com capacidade de mil litros onde o enche, nos dias de hoje, é necessária uma quantia de cerca de dois mil euros. Com o erro cometido pelo trabalhador do posto ABC Tudo foi trazido para casa por apenas 14 euros.