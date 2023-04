Crise da Black Apple e pânico entre os usuários: a empresa é obrigada a agir

A empresa de Cupertino foi forçada a agir por causa da crise econômica que a atingiu no ano passado

clientes da Apple Eles começam a se preocupar com o futuro da empresa. Aparentemente Gigante de Cupertino Ele também teve que tomar medidas sobre os salários dos diretores devido à crise de receita relacionada aos últimos iPhones lançados em 2022.

Segundo alguns rumores, a empresa deveria ter uma multinacional Corte as recompensas esperadas Para alguns gerentes, ou qualquer que seja o atraso, eles seguirão Outras medidas de redução de custos. Outros rumores também sugeriram que o diretor de nuvem da Apple, Michael Abbott, pode deixar seu cargo em abril.

Esta seria uma perda realmente problemática para a empresa que certamente teria ramificações para todo o processo de design e produção. Para relatar todas as notícias, a agência Bloomberg, que por sua vez citou outras fontes segundo eles Até a Apple iria distribuir as novas designações, Restam várias vagas.

O que está acontecendo na Apple, por que as multinacionais precisam fazer cortes

Somado a isso, uma série de demissões trará muitos problemas, inclusive de alguns dos dirigentes seniores. Mas por que a Apple se viu em tamanha crise que precisou cortar gastos enquanto adiava bônus e cortava custos?

Ao que tudo indica, além da situação geral da economia global, a gigante também foi afetada por uma crise interna devido ao A linha iPhone 14, especialmente o iPhone 14 Plus, está fracassando. As vendas não chegaram nem perto das estimadas no lançamento.

Problema de vendas relacionado ao lançamento do iPhone 14 Plus

Tudo isso pode estar ligado a muitas causas contribuintes, incluindo, por exemplo, os gastos mais sábios dos ocidentais devido aos preços mais altos. Mas também o fato do iPhone plus poder ser substituído por outros top de linha como o iPhone 14 Pro e Pro Max, mas também de forma mais simples pelo iPhone 13 Pro Max.

O preço do iPhone 14 era exorbitante, já que o 13 Pro Max pode ser adquirido por menos de 300 euros com alguns defeitos técnicos face ao 14 Plus, que é quase impercetível. Então, por mais € 200, no entanto, você pode obter o 14 Pro Max, topo de gama bem acima do Plus.

Em suma, os clientes exigentes da Apple preferiram outros investimentos, mas este ano, mais sábios do que nunca, tiveram uma visão ampla do mercado de segunda mão.. Agora vai ser difícil entender o futuro da empresa, também pode haver notícias de downsizing, Mas neste ponto não há certeza e os clientes estão irritados nos fóruns.