“Vamos começar a discussão. Sim para duas escalas diferentes »

IMAGOECONÔMICO / ALESSIA MASTROPIETRO

“Apresentámos uma proposta detalhada que foi apreciada pelo Governo e parece-nos que foi tida em conta nalguns aspetos no último esboço da reforma que foi apresentado. Agora queremos abrir um amplo diálogo com o mundo inteiro do terceiro setor, sindicato e oposição para dar uma resposta real às pessoas que sofrem com a pobreza “. Don Marco Bagniello, Diretor da Caritas italiana, faz um apelo para verificar as diferentes opções, mas acima de tudo para evitar conflitos em torno da luta contra a pobreza. “A partir do bem do povo, que é a verdadeira prioridade.”

Vamos começar com sua proposta (Postado em Avvenire em 31 de março). Até a Caritas optou por duas medidas distintas no lugar do Rdc: cheque para emprego (Al) e renda de proteção (Rep). Por que?

Esta foi a direção indicada pelo governo há vários meses e acreditamos que é perfeitamente aceitável, dadas as dificuldades e os aspectos críticos da atual abordagem de renda básica que tem dois objetivos diferentes (anti-pobreza e emprego). Aliás, arranjo semelhante já foi adotado por oito países europeus, muitos dos quais próximos aos nossos (Áustria, França, Grécia, Portugal e Espanha). Seguindo os modelos europeus, a primeira é uma medida de emprego para pessoas empregáveis ​​que enfrentam dificuldades econômicas e a outra é uma medida de proteção de renda mínima para famílias pobres. Focar em duas escalas distintas com perfis claramente definidos e distintos, como no caso de Rep e Al, teria vantagens diferentes. Em primeiro lugar, tornará a gestão das intervenções e a organização dos serviços mais simples e eficientes. Em segundo lugar, proporcionará maiores possibilidades de construção de respostas que se adaptem às características específicas de diferentes percebedores. Em terceiro lugar, dará aos beneficiários pretendidos mais clareza sobre o que podem esperar e o que se espera deles.

Quais são os critérios pelos quais se distingue quem atinge um ou outro critério?

Basicamente, para aceder ao Subsídio Social Emprego (Al), para além de se encontrar numa situação economicamente difícil, deve ter perdido o emprego há menos de 3 anos, e por isso ter um perfil ocupacional que lhe permita uma reinserção mais flexível no mundo do trabalho, com cursos específicos de requalificação. A escala Al é uma escala híbrida que está a meio caminho entre uma escala de controle da pobreza e uma escala de colocação no trabalho. MP é uma medida de suporte de renda para pessoas em situação de pobreza, então você tem que ser pobre para obtê-la. A principal diferença é que o AI visa os indivíduos, porque a empregabilidade é baseada nas características individuais, enquanto o MP, que é uma medida antipobreza, visa a unidade familiar, porque a pobreza é familiar. As duas medidas podem ser combinadas: pode ter direito a Al e como vive em família pobre, a sua família também receberá Rep, mas será reconstituída com base no valor da prestação social de trabalho. Ambos dependem de uma combinação de contribuição econômica e serviços de apoio, que no caso do Al é a colocação no trabalho, no caso do Rep do apoio social.

Uma das críticas que há muito se faz ao RDC é a de subestimar o peso das crianças, beneficiando efetivamente os indivíduos e punindo as famílias. Como sua proposta corrige essa distorção?

No acompanhamento Rdc realizado pela Caritas Italiana em 2021, sublinhou-se a necessidade de reequilibrar a medida agora fortemente orientada para os indivíduos em detrimento das famílias numerosas (a medida cobre 81% das famílias pobres de uma pessoa, 36% das famílias pobres de 4 pessoas). Para nós, devemos partir da redução da parcela per capita que hoje é muito alta e que, junto com uma medida fixa de valência (isto é, que não muda com o aumento do número de pessoas), produz distorções dos quais todos nós estamos familiarizados. Então não basta dizer vamos aumentar os limites e os valores para todos, temos que pensar na retomada do patrimônio dentro do procedimento, redução de um lado e aumento do outro.

Em seu projeto, considere também valores variados com base no custo de vida em diferentes áreas. Você acha que é um sistema mais justo como este?

Também neste caso, o facto de o limiar da RDC ser único para todo o território nacional, num país como o nosso caracterizado por uma profunda heterogeneidade regional no custo de vida, resulta em desequilíbrios significativos: a escala da RDC abrange 95% dos agregados familiares do sul 37% no norte. Muitos dos pobres do Norte que ultrapassam o limiar devido ao rendimento, mas que têm um custo de vida elevado e, portanto, estão de facto em situação de pobreza extrema (o Istat utiliza limiares diferenciados), não podem aceder ao procedimento porque não cumprem os critérios estabelecidos pelo o RDC. Trabalhamos com a hipótese de um único limiar nacional contra o qual vários sublimiares podem ser obtidos dependendo da área geográfica e do tamanho do município de residência. A diferença no custo de vida não é apenas ganhar a vida no norte, centro ou sul, mas também viver em uma comunidade pequena em vez de uma comunidade média ou grande. Não levá-la em conta significa “igualar os desiguais”, como diz Don Milani.

Tive uma conversa com o governo. Como foi recebida a sua proposta e, sobretudo, como avalia os abusos que surgiram nas últimas horas em relação ao projeto de implementação?

Houve uma grande escuta e partilha da ideia e do método que propusemos. Este foi um grande sinal. Parece-nos que o recente anteprojeto de reforma que surgiu nos últimos dias já implementou algumas de nossas indicações, embora ainda existam vários aspectos a verificar e discutir. No entanto, chegou o momento de corporificação e espírito construtivo para poder desenvolver uma perspectiva e um projeto de políticas de combate à pobreza nos próximos anos. Todos nós precisamos nos concentrar nisso, pelo bem dos pobres em nosso país. E este é o sinal que a Caritas e a Igreja querem dar neste momento: juntos pelo bem e pelo futuro dos pobres.

A Conferência Nacional da Diocese da Caritas será aberta na segunda-feira. Quais são as questões centrais que você discutirá?

Todo entorno, geográfico e existencial, com sua carga de marginalização e sofrimento, pode e deve ser o protagonista de processos de mudança, participação, engajamento e solidariedade. Este será o tema da 43ª Conferência Nacional da Diocese de Caritas “Na encruzilhada. Habitar o território, habitar as relações”. Estaremos em Salerno de 17 a 20 de abril com cerca de 600 dirigentes e operadores da Caritas para discutir como ir às periferias para trazê-los de volta ao centro. Em vista do caminho sinodal, esta significa estar perto das tantas almas que os habitam, encontrando-se com eles, aceitando suas dificuldades, esperanças e projetos, e também aproveitando seus talentos e recursos para construir juntos sociedades que são o fermento da fraternidade.

