O Lancia Prisma de Gianni Agnelli, mais original do que raro

O Lancia Prisma não era um carro nobre aristocrático. No entanto, é certamente um dos automóveis que faz parte da história da marca Lancia, marca que hoje pertence ao Grupo Stellantis, que nasceu em janeiro de 2021 da união de dois gigantes do automóvel, FCA e PSA. Mas a publicação de que estamos falando neste artigo não é “aleatória”.

É realmente An Avvocato Agnelliúnico e distinto, por uma vez, especialmente para ele. Prisma foi sem dúvida uma modelo respeitada, mas certamente não está entre as mais queridas, nem mesmo entre as que deixaram sua marca na história da marca. É por isso que hoje parece estranho acreditar que este é um carro de grande valor.

Porém, o modelo criado para Gianni Agnelli é único e especial. O advogado, que era o principal acionista e CEO da FIAT, estava tão ansioso para usar os carros customizados, que teve que fazer várias modificações à vontade, ‘correções’ únicas que nem sempre eram visíveis de fora. Um exemplo é o “advogado particular” da Lancia Prisma, que “a olho nu” Parece uma postagem normalEm vez disso, algumas grandes mudanças foram feitas, também pela equipe da Abarth.

Quando você abre a tampa, você pode primeiro notar que ela foi feita repintura, você pode ver a cor pintada de vermelho. Agnelli queria “esconder” a natureza péssima do modelo, tornando o carro azul; O advogado, quando usou seu posto, não queria que fosse muito claro ou óbvio.

No interior o volante e a maçaneta podem ser vistos em briar Nardi, estofamento em couro ou Alcantara. A unidade de pedal é adaptada para o Advocate, em vez do motor Agnelli Prisma é 2.0 Turbo Capaz de liberar o poder máximo de Ben 200 Cavalli O carro tem tração integral, permitia que uma pessoa subisse às montanhas sem problemas (o Prisma 4×4 era o único carro com esse motor e essa potência).

Alguns até identificaram o Lancia Prisma como um Lancia Delta Integrale 8V (isso é o que fez história) “Travesti”, o que ele realmente é. O carro realmente mudou anos atrás. Hoje Lancia é uma das marcas Stellantis que merece um renascimento, e devido às características únicas da marca, que também pertence a Agnelli, o Lancia Prisma pode ser reavaliado.