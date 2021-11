Aumento da sinergia com a Bolsa de Valores italiana

(Teleborsa) – “Estamos neste lugar cheio de história, mas também em um Um ponto de viragem na história da Euronext“ele disse que Stephan BoujnaCEO da principal bolsa de valores pan-europeia, inaugurou a apresentação do novo plano estratégico da Euronext para 2024 nas instalações do Palazzo Mezzanotte, a sede da Bolsa de Valores italiana. Hoje, a Euronext opera sete mercados nacionais (bolsas de valores em Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo, Paris e Milão), quatro bolsas de valores e uma câmara de compensação na Europa, bem como várias infra-estruturas de negociação que lhe conferem a capacidade de gerir toda a cadeia de valor do mercado de capitais pela primeira vez desde o IPO. O novo plano é denominado Growth for Impact 2024 porque é um “ponto de viragem para a Euronext”. Moldando os mercados de capitais para as gerações futurasAntes e depois de 2024 ”, explicou o CEO.

objetivos financeiros

Do ponto de vista das metas financeiras até 2024, o novo plano prevê: Nomu Receitas (CAGR 2020-2024) de + 3% a + 4%, em relação ao intervalo do plano anterior entre + 2% e + 3%; crescimentoEBITDA De + 5% a + 6% (CAGR 2020-2024); uma Despesas de capital (inalterado) entre 3% e 5% do volume de negócios total; Política ganhos (inalterado) mediante o pagamento de 50% do lucro líquido declarado do período.

Sinergia com a Bolsa de Valores Italiana

o Sinergias visando 2024 antes de impostos Para adquirir o Grupo Borsa Italiana em 67% para 100 milhões de eurosEm comparação com o que foi anunciado no início da operação. Este aumento foi possível graças à expansão europeia das atividades de compensação da CC&G e à migração do centro de dados primário da Euronext. Além disso, mais de 55% das sinergias estão associadas a projetos de crescimento. “O Custos totais de implementação Estimado em € 160 milhões, dos quais 100 milhões são para entrega de sinergia. A parte mais importante dos 160 milhões está relacionada ao desenvolvimento de oportunidades de emprego ”, definiu o diretor financeiro Giorgio Modica.

prioridades estratégicas

O plano Growth for Impact 2024 é baseado em cinco prioridades estratégicas gerais. O primeiro ponto se refere a Exploração da cadeia de valor integrada A Euronext, através da expansão europeia das atividades de compensação da CC&G, a migração do core data center para a União Europeia e a expansão internacional do sistema MTS; Em segundo lugar, a Euronext visa paneuropeizzare i CSD Expandindo os serviços através das quatro unidades CSD em Portugal, Noruega, Dinamarca e Itália, coordenando as operações e melhorando a experiência do cliente; Outro objetivo Desenvolvimento adicional dos principais locais de negociação e listagem, para acelerar a entrega de produtos e serviços inovadores por meio da tecnologia e expandir serviços avançados de dados, negócios e serviços para investidores; Grande importância será colocada em financiamento sustentável, ao aderir à estratégia “Ajustar para 1,5 °”; Finalmente, o grupo continuará a pesquisar Oportunidades de diversificação externa, em linha com rígidos padrões de investimento e com o compromisso de manter uma classificação de grau de investimento.

Data center em Bergamo

Em abril de 2021, a Euronext anunciou sua decisão estratégica de mover seu data center primário de Basildon, Reino Unido, para Bérgamo, Itália. A data atualmente programada para a primeira parte da migração do data center primário do cluster, que está sujeita a aprovações regulatórias e disponibilidade operacional, é ambientado em junho de 2022. Esta migração está programada para estar pronta para migrar os mercados de ações e derivativos da Borsa Italiana para a plataforma de negociação Optiq em meados de 2023.

limpar atividades

Euronext disse que vai jogar Todas as atividades de compensação na plataforma italiana recém-adquirida até 2024, ajudando a União Europeia a reduzir sua dependência da Bolsa de Valores de Londres para seus principais ativos financeiros após o Brexit. “Hoje, pela primeira vez, graças à aquisição da CC&G em abril de 2021, a Euronext tem uma câmara de compensação de múltiplos ativos e pode, portanto, administrar diretamente as suas atividades de compensação para completar a sua cadeia de valor. – O plano diz – Euronext foi projetada para gerenciar diretamente seu fluxo de caixa e compensação de derivativos. Agora, a única opção tangível disponível é a expansão europeia das atividades de compensação de CC&G. ” Atualmente, a maioria das atividades de compensação na Euronext são geridas por Lch, uma divisão da Bolsa de Valores de Londres Tem sede em Paris, que a Euronext não conseguiu adquirir totalmente, apesar das tentativas ao longo dos anos.

Papel do MTS

A MTS é a plataforma de negociação de títulos líder na Europa, número um na Europa em negociação de títulos do governo europeu (D2D), número um em recompra italiana e número três na Europa em negociação de negociante para cliente (D2C) na Europa títulos do governo. A Euronext pretende “reforçar a sua posição de liderança na D2D, ao Extensão geográfica e oferta ampliada de novos serviços“. Sua aquisição será expandida por meio do MTS BondVision junto com a implementação de uma proposta de dados de valor agregado. A receita adicional da estratégia de expansão da MTS foi incluída no novo objetivo de sinergias do Grupo Borsa Italiana.”

As fusões e aquisições continuarão sendo centrais

A Euronext continuará a buscar fusões e aquisições de valor agregado. O grupo realmente pretende Diversificar e aprimorar o perfil do negócio, com um enfoque particular na Europa. A Euronext manterá uma política de investimento rigorosa, com um ROCE alvo para aquisições acima do WACC entre os anos 3 e 5 – lê – como uma infraestrutura de mercado chave, a Euronext planeja Manter a classificação de grau de investimento Explorando sua flexibilidade financeira para aproveitar as oportunidades de mercado que surgirem. ”

Impacto no emprego

Em resposta a uma pergunta específica sobre o assunto, Boujna tentou tranquilizar os interessados ​​sobre as perspectivas dos impactos no emprego decorrentes da entrada da Bolsa de Valores Italiana no grupo Euronext. “Estaremos em uma situação em que o número de funcionários da Bolsa de Valores Italiana no final da fusão será muito semelhante ou ligeiramente maior do que é hoje”, disse ele, observando que o grupo empregará mais pessoas em Roma e Milan e, portanto, crescerá numericamente dentro de 3-4 anos. No curto prazo, “Obviamente, temos que reduza alguma diferençae “a intenção é possuir decisões voluntárias relações de trabalho “.