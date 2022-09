Aposentados italianos no exterior, INPS pressionam residentes de paraísos fiscais: novos controles a caminho

fechar anuidades fora do país. Os faróis estão acesos PortugalÉ um dos destinos mais populares para os italianos que decidiram deixar a Itália assim que deixaram seus empregos. Mas também controles rígidos em Espanha E a Tunísia. Na próxima semana, quarta-feira, 14 de setembro, os novos controlessoneca Destina-se a obter prova da presença de aposentados residentes fora da Itália em vida. De acordo com os dados mais recentes, o INPS paga 326.000 pensões no estrangeiro em cerca de 165 países num valor total de quase 1,4 mil milhões de euros. Os destinos preferidos dos aposentados italianos que procuram países com impostos baixos e boa qualidade de vida são atualmente Portugal, Espanha e Tunísia. Pesquisas indicam que os aposentados mais ricos, com um total médio mensal de 4.240 euros, preferem Lisboa e arredores, enquanto aqueles com um subsídio mensal de 3.800 euros costumam escolher a Tunísia.

o relatório

Os números que retratam este fenômeno específico da migração são da Fundação para os Migrantes: de 2017 a 2021, o número de aposentados italianos que se mudaram para Portugal mais que triplicou (de 994 para mais de 3.500). Somando-os ao espanhol, a barra ultrapassa o limiar de dez mil. Em suma, a Itália ainda é um país de imigrantes. De todas as idades. Mais de cinco milhões e meio de italianos vivem no exterior, contra 59 milhões no território nacional. As pensões pagas no estrangeiro representam 2,4% do total das pensões pagas pela National Statistics Corporation. A verificação dos pensionistas vitalícios que recolhem cheques fora da fronteira é feita diretamente pelo Citibank, o banco que presta o serviço de pagamento de pensões no estrangeiro.

Com base no contrato que rege o serviço, o Citibank fará uma avaliação geral da existência de titulares de benefícios acumulados em vida, cumprindo a obrigação de assegurar a regularidade dos pagamentos. No entanto, as verificações escalonaram ao longo do tempo. Os testes na plataforma de lançamento, que ocorrerão de setembro a janeiro do próximo ano, interessarão aos aposentados residentes na Europa (exceto Escandinávia e Leste), África e Oceania. As comunicações serão enviadas a partir de 14 de setembro e os aposentados devem enviar certidões de vida até 12 de janeiro de 2023. “Se o certificado não for enviado”, especifica o Inps, “o pagamento da parcela em fevereiro próximo será em dinheiro nas agências da Western Union localizadas no país de residência do beneficiário.” Não Ainda. No caso de os funcionários não recolherem (ou não apresentarem atestado de existência até 19 de fevereiro de 2023), o pagamento das pensões será suspenso a partir da prestação de março.

estágios

De fevereiro a junho deste ano, os cheques foram para aposentados residentes nos EUA, América do Sul, Ásia, Extremo Oriente, Escandinávia, países do Leste Europeu e outros países vizinhos. Para racionalizar o desempenho da atividade de verificação com o objetivo de simplificação administrativa, o INPS solicitou ao Citibank que exclua da avaliação determinados grupos de aposentados, inclusive aqueles que vivem em países onde as instituições com as quais trabalham possuem acordos de cooperação cambial eletrônica. a informação.