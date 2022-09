Como enfrentar o inverno em paz?

Para quem optar por comprar salamandras a pellets, há agora um bónus. Então vamos lá! Vamos descobrir o que é e como enfrentar o inverno que tranquilamente nos espera!

Com o início da estação fria, fornecer aquecimento dos quartos tornou-se uma prioridade, mas os constantes aumentos nos preços do gás realmente assustam as famílias italianas. Por esta razão, muitos escolheram sistemas de aquecimento alternativos às caldeiras a gás convencionais.

Entre os sistemas de aquecimento mais famosos utilizados nos últimos anos, encontramos sem dúvida os fogões a pellets. Uma opção verde que exala sustentabilidade ambiental, mas não é exatamente barata. De fato, o custo de aquisição desses dispositivos é maior do que outras soluções.

Só para se ter uma ideia, o custo de uma salamandra a pellets de ar está entre os 1500 e os 3000 euros. Enquanto o preço de compra aumenta se for um sistema hidropônico. Neste caso, estamos falando de números entre 2500 e 4000 euros, dependendo do tamanho do dispositivo.

Para além do custo de aquisição, os custos a incorrer para o sistema (cerca de 200-300 euros), os custos de construção da chaminé (em média 30 euros por metro quadrado) e finalmente os custos de compra dos próprios grânulos (15 -kg saco custa entre 10 e 15 euros).

No entanto, com o objetivo de incentivar o uso de produtos de aquecimento de CO2 ambientais e de baixo impacto, existem muitas recompensas e incentivos para a compra de fogões a pellets. É isso que é.

Quanto à compra de salamandras a pellets, existem dois descontos possíveis a utilizar:

65% com Ecobonus com um máximo de 30 mil euros. Este incentivo destina-se a intervenções de requalificação energética de imóveis já inscritos na Conservatória do Registo Predial ou com processos de registo em curso.

50% do custo em caso de renovação do edifício, até um máximo de 96 mil euros. Neste caso, a eficiência do queimador não deve ser inferior a 70%.

No entanto, o bônus do fogão a pellets 2022 não é para todos. Na verdade, o pré-requisito é que o sistema seja adquirido e instalado até 31 de dezembro de 2022.

Fogões a pellets adicionais 2022, região da Lombardia

Para incentivar o uso de fogões a pellets, a região da Lombardia também atribuiu uma doação de € 12 milhões. Destes, 10 milhões são destinados a pessoas físicas e um milhão cada a organizações do terceiro setor e pequenas e médias empresas.

A solicitação de bônus deve ser enviada até 15 de setembro, mas não é um bônus para todos. De fato, somente aqueles que apresentaram requerimento ao GSE para a contribuição prevista no art. 4.º, n.º 2, letra B, da Resolução Ministerial de 16 de fevereiro de 2016, após a aprovação pelo Conselho Regional desta medida (30 de novembro de 2021).