Comunistas vs. Correios “Portugueses”: “Práticas Administrativas Vergonhosas”

BELLINZONA – Depois do deputado Lorenzo Quadri (leia aqui), o Partido Comunista também criticou duramente a decisão do Correio de se mudar para Portugal. “A anterior tendência federal – lê-se num comunicado de imprensa – após o desmantelamento das estações de correios e o enfraquecimento e agravamento significativo da qualidade do serviço público no nosso país, é agora a abertura de uma filial em Portugal para a externalização de parte do serviço informático O motivo é a falta de pessoal qualificado na Suíça.

O Partido Comunista se opõe a esta prática de deslocalização de empregos de alto valor agregado pela UE e pede ao Conselho Federal que intervenha sobre os gerentes de “autorização interna” que controlam (mesmo com o cartão social-democrata) Swiss Post: é inaceitável que a empresa seja que – embora de tudo – continue a ser geral, comece agora a terceirização de empregos, sobretudo no exterior, o que coloca os trabalhadores em concorrência uns com os outros. ”

Não pode ser crível, diz a nota de informática, “que as universidades suíças não estejam em condições de formar cientistas da computação e, mesmo que isso fosse verdade, a empresa de serviço público anteciparia essas desvantagens investindo em treinamento: é muito fácil terceirizar e assim enfraquecer A União Europeia é o nosso mercado de trabalho! Os administradores de uma empresa que continua a ser propriedade da União devem agir não como se fossem seus proprietários, mas apenas no interesse da economia nacional e, portanto, da sociedade! com este mandato eles devem ser substituídos!

Por último, o Partido Comunista apela também aos sindicatos para que evitem ser demasiado condescendentes com estas vergonhosas práticas de gestão que abrem um perigoso precedente para o mesmo contrato de negociação sindical e que servirão de pretexto para deslocalizar outras empresas à custa do Tecido econômico suíço. Por fim, é necessário retornar ao tema da restauração da tendência federal dos Correios Suíços! “.