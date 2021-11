TMW RADIO – Freitas: “Não há risco em apostar no Vlahovic, nem mesmo no 17. Pioli? Líder”

rádio tmw.

Carlos freitas, ex-gerente da Fiorentina, falou diretamente com Radio TMW, ao enviar campo aberto. Começando por Vlahovic: “Tivemos a oportunidade de contratar jogadores que assinam seu valor: quando você os consegue entre 17 e 20, é preciso esperar um pouco, mas na economia do futebol há uma grande diferença entre custos e investimentos. Poucos podem realmente arcar com os custos, mesmo de forma limitada devido a danos. Mas quando você for ver Dragowski e Vlahovic e Veretout e Chiesa e Dragowski, você não terá vergonha de nada. “

Como você trouxe Vlahovic para a Itália?

“Ele é seguido desde os dezesseis anos, quando fez sua estreia no time principal do Partizan. Então ele não teve uma continuidade absoluta, mas seu potencial era conhecido e tivemos a oportunidade de contratá-lo seis meses antes de ele completar dezoito: a esse custo ( 1,4 milhões de euros, editora) Não era um risco apostar na Doosan, o valor estava ali além de um físico anormal para a sua idade. Técnica, personalidade, a mesma personalidade que se confirma hoje nesta difícil situação. ”

Agora, a solução para vendê-lo em janeiro?

“Não me permito julgar qual o caminho que a Fiorentina vai escolher. Fiquei espantado com a decisão de emitir uma decisão um ano e meio antes do final do contrato: sabemos que no futebol tudo muda todo fim de semana. Há assinaturas e renovações que pareciam impossíveis e então foram feitas. interessadas em outro tipo de abordagem. “

Quem é o responsável por tantas despedidas a zero?

“De tudo, é um pouco como quando marido e mulher se separam. Hoje existem cerca de dez empresas tão poderosas que, quando se interessam por um jogador, têm tudo em suas mãos e colocam seus donos em uma posição vulnerável. Há dez anos , qualquer jogador que estava prestes a terminar tem tudo para conseguir um contrato melhor, mas não é o caso hoje. “

Qual é a reação de Portugal às dificuldades de Mourinho em Roma? Por que a Conceição ainda está no Porto?

“Começo pelo Mourinho e digo que está habituado a situações difíceis, nos últimos anos tem encontrado cenários como este, diferentes dos que tinha na época do Chelsea ou do Madrid. Ele vai levar a Roma ao lugar que merecem. encontrou uma equipa que não é o espelho das suas ideias e teve de se adaptar: são necessários alguns ajustamentos. Para vê-los aptos a chegar aos estágios que merecem. Conceição, por outro lado, ficou entre os oito primeiros classificados em Europa com o Porto há um ano, com bom desempenho num grupo difícil como aquele em que o Milan também joga. Para todos os portugueses, chegar aos quartos-de-final equivale a ganhar a taça. Não há comparação com Espanha, Itália, Inglaterra ou Alemanha: se Conceição receber uma proposta certa, talvez entre as melhores deste país, ele pode dizer que sim. ”

Reportagem sobre Ronaldo na Juventus e opinião sobre Paulo Sousa.

“A Juventus não encontrou o melhor, mas sempre marcou trinta golos. Quem marca assim só pode julgar de forma muito positiva: sendo um tank, escolheu este momento para regressar à Inglaterra mas diria que o italiano pode ser o equilíbrio é só digo. No Souza ele está muito pronto e tem ideias muito boas no futebol, e agora quer trazer a Polônia para a próxima Copa do Mundo: sendo um treinador muito jovem terá a oportunidade de treinar na Champions League ”.

Você esperava mais do João Félix?

“Nós o julgamos um dos próximos grandes talentos que criamos. Ele vem pagando desde o início da aventura na Espanha: quando você ganha 126 milhões de euros, todos esperam que você resolva todas as partidas. um tempo de maturidade que deve passar … A qualidade está aí, você vai chegar ao nível que merece. Aí digo que se alguém como Guardiola o treinasse, seu crescimento seria diferente de Simeone. ”

Quem é o novo Vlahovic hoje?

“Uma das coisas que imediatamente vêm à mente é Doku Rin, que tem uma velocidade insana. Quando ele equilibra isso com o momento da seleção, pode se tornar devastador.”

Surpreso com o trabalho de Pioli no Milan?

“O Stefano é muito inteligente e com o passar dos anos foi ganhando mais experiência. Na minha opinião, o seu maior trunfo é a pessoa, uma das melhores pessoas com quem já lidei na vida, nem mesmo no futebol. Quando um grupo tem um líder de desse tamanho., ele só pode segui-lo. Ele também tem ideias muito boas para o futebol, desejo-lhe o melhor porque ele é um verdadeiro amigo. ”