Mercado de ações hoje, 28 de junho de 2021. Delta variável assusta os mercados, os preços estão caindo

Milão As bolsas europeias fecharam a meio da sessão após uma semana em que viviam com pressa: as preocupações com os tons “linha-dura” do Federal Reserve, após uma reunião em que aumentaram as expectativas de intervenção para acalmar a inflação, diminuíram nos sessões. O índice de volatilidade previsto, Vix, que ficou conhecido durante a crise financeira como o índice do “medo”, também recuou para níveis pré-pandêmicos.

Nesse contexto, não faltam preocupações com variantes do Covid que voltam a sugerir cautela na reabertura em alguns países do mundo. Não é por acaso que os medos do tipo delta em relação ao coronavírus, especialmente o turismo e as ações das companhias aéreas, estão sofrendo. na Europa Londres que rende 0,88%, Frankfurt o que 0,34%, Paris Pare em -0,98% e Milão A -1,11%.

Wall Street abriu positiva e depois ficou mista, com o Dow Jones caindo 0,52% e o Nasdaq subindo 0,7% no fechamento do pregão na Europa.

Na ásia, Tóquio Fechou em queda de 0,06%. Deve-se notar que a sessão da manhã Hong Kong Ele saltou em um alerta meteorológico para chuva forte, então o ponteiro moveu-se em paridade.

As criptomoedas ainda estão em destaque depois que as autoridades financeiras britânicas ordenaram Plataforma de troca de criptomoeda Binance Para interromper todas as atividades organizadas na Grã-Bretanha, foram impostos requisitos estritos. Como esperado neste fim de semana de PéA intervenção da Autoridade de Conduta Financeira mostra como as autoridades estão mantendo a indústria de criptomoedas sob controle, após temores de que ela possa ser usada para atividades ilegais. No momento, não houve grandes tremores em Bitcoin Que foi negociado em uma área de 35 mil dólares.

euro Pequeno movimento do dólar no início da semana, com a atenção dos investidores voltada para o mercado de trabalho americano, após dados de inflação norte-americanos mais fracos do que o esperado na semana passada: a moeda única está sendo negociada a $ 1,1935 e a 132,10 iene. USD / JPY caiu para 110,68. O Espalhar Entre o BTP e o Bund alemão, caiu ligeiramente para 107 pontos base.

Por fim, entre as matérias-primas petróleo Um pouco menor, aguardando a próxima reunião da OPEP + que deverá anunciar um aumento na produção, que não será suficiente para cobrir a demanda global. No NYMEX, o petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,31%, para US $ 73,08 o barril.