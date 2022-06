Caro Energia, Draghi: “A União Europeia está pensando em um sistema de empréstimos como Sure para permitir que os países ajudem seus cidadãos. Limite de gás? Um longo caminho a percorrer”

na Europa inflação O crescimento “não é fruto de uma Temperatura alta economia “, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, mas é o produto de uma série de”choque Do lado da oferta”, que foi produzido pela primeira vez pela pandemia de Covid-19 e depois pela guerra em Ucrânia. É necessária uma intervenção conjunta para conter o aumento dos preços da energia: no entanto, não uma ‘nova recuperação’, mas um refazer certamenteo programa da União Europeia que ele queria Paulo Gentiloni E a Nicola Schmidt Na primavera de 2020, concedido aos Estados-Membros empréstimos através do qual os regimes nacionais de apoio ao emprego podem ser financiados. Isto foi dito pelo primeiro-ministro Mario Draghi Abertura da reunião ministerial deOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicoeste ano liderado pela Itália.

“Um instrumento semelhante, desta vez para a energia, pode garantir aos países vulnerável Mais espaço para para ajuda seus cidadãos em tempos de crise. apoiaria Apoio público aos nossos esforços para impor sanções comum e ajudará a manter a estabilidade financeira em toda a zona do euro. “Há fortes razões para usar transferências públicas diretas, que visam as pessoas mais pobres, mantendo a sustentabilidade fiscal.” Concordamos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Di Maio: “Certamente pode ser uma das ferramentas. Como nos ajudou durante a pandemia, podemos usá-lo para enfrentar a crise econômica causada pela agressão da Rússia contra a Ucrânia.”

Se aparecer de A próxima geração da União Europeia Que inclui tanto as remessas quanto os empréstimos não reembolsáveis, tem poucas chances de superar a resistência dos países nórdicos, que deram luz verde à dívida comum da UE há apenas dois anos, e com certeza consistirá apenas em empréstimos. que devem, portanto, ser reembolsados, embora com a vantagem de taxas favoráveis, porque a Comissão pode emitir obrigações (sob as garantias dos Estados) oferecendo Retornos muito menores Daqueles que a Itália tem que pagar. Roma foi a primeira beneficiária com mais 27 bilhões. Tal intervenção, mas visa abordar Aumento do preço da energia Segundo Draghi, isso ajudará a manter sob controle o impacto sobre as famílias, em um cenário em que a inflação da zona do euro é muito alta, mas a inflação “núcleo”, líquida de componentes mais voláteis, é “significativamente menor” do que a observada nos EUA. Todas as indicações são – como o ex-governador do banco central aponta – de que eles ainda estão lá Capacidade não utilizada na economia.” Assim, a inflação não é um produto de uma economia “superaquecida”, como a economia dos EUA onde estou remunerações Eles estão correndo.

Na Itália, como se sabe, a situação é muito diferente e os salários estão estagnados. A este respeito, nos dias de debate sobre o salário mínimo, Draghi disse que os salários devem “restaurar o seu poder de compra” mas – como disse também o Governador do Banco de Itália visco – Não é necessário ‘Criar um arquivo espiral O subtexto da mensagem parece ser que se, por um lado, os governos dos países mais endividados garantem que os salários não comecem a correr, levando ao aumento da inflação, por outro lado eles esperam que normalização da política monetária Na área do euro de forma gradual e não surpreendente, evitando os riscos de uma recessão na Europa.

Quanto à possibilidade de entrar em um teto do preço do gásque é a premissa sobre a qual foi aberto o Conselho da União Europeia, mas com o mandato da Comissão para analisar a sua viabilidade, Draghi não parece ter muitas ilusões: “O caminho pode ser longo”, alerta, sabendo que a resistência dos países nórdicos não foi superada. O lançamento, embora Bruxelas tenha acabado de dar luz verde Espanha E a Portugal. Lisboa e Madrid encontram-se numa certa situação: têm pouco contacto com o resto da Europa e consomem pouco gás, mas o preço da electricidade é muito elevado devido à ligação com o preço do gás.