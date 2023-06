O que a lei prevê

Apague o rótulo impróprio”,paciente com cancer‘, que pode ficar preso por toda a vida. Mesmo após a recuperação. Para garantir direitos básicos – desde a hipoteca até a adoção de uma criança – para aqueles que tiveram a infelicidade de lutar contra esses males. Um passo pressionado pelo primeiro-ministro fortemente Geórgia Meloni. no Palazzo Chigi O objetivo é a rápida aprovação da lei Sobre o esquecimento do câncer, proposta que está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais da Câmara.

Segundo os oncologistas, a lei civilizada que permitiria à Itália seguir o exemplo utópico já foi estabelecida por uma grande lista de países no exterior – incluindo França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda e Portugal – que já se mobilizaram para proteger ex-pacientes de câncer com a proclamação da lei ad hoc.

O objetivo é claro: Acabar com a discriminação contra pessoas que se recuperaram do câncer. A minuta da nova lei foi elaborada de forma unificada pelos relatores Patrícia Marrocos (FI) e Maria Elena Boschi (Az-Iv), com base em nove projetos de lei apresentados por diversas bancadas parlamentares e um pelo Conselho Nacional de Economia e Trabalho (Cnel).

O que inclui a proposta?

A proposta estipula que não serão aceitas solicitações de informações sobre o estado de saúde relacionadas a doenças oncológicas. Aqueles cujo tratamento ativo foi concluído com sucesso sem recorrência por mais de dez anosEm todos os processos de adoção, pedidos de empréstimo, práticas bancárias e de seguros e concursos públicos ou privados. Esse período é reduzido à metade – novamente de acordo com o texto proposto – se a doença aparecer antes dos 21 anos.

regra possível que está sendo discutido em Montecitório Afeta mais de um milhão de italianos: Hoje existem 3,6 milhões de cidadãos lutando contra o câncer, mas 27% deles (cerca de um milhão na verdade) estão curados.

O objetivo declarado do poder executivo

“O governo está muito atento aos projetos de lei do Parlamento sobre o esquecimento do câncer. Para isso – explica Meloni – ela pediu ao ministro da Saúde, Orazio Schillacci, que acompanhe o processo e garanta o aporte necessário do poder executivo. O objetivo é alcançar no menor tempo possível após a aprovação um critério capaz de dar respostas a um problema muito concreto que afeta fortemente vidas

Muitos italianos. Até o governo espanhol recentemente se moveu nessa direção ».

O apoio de Schillaci foi completo: “O Palazzo Chigi está pronto para oferecer seu apoio para encontrar soluções adequadas para um problema de particular importância para muitos cidadãos que se recuperaram do câncer, mas que são forçados a enfrentar muitas dificuldades burocráticas para voltar à vida normal”.

vezes

Não há informações confirmadas sobre o cronograma, mas os relatores estão otimistas: “Estamos confiantes – diz Boschi – que os trâmites na comissão podem ser céleres, chegando na sala já na primeira semana de julho”. É um procedimento que “não tem custos e pode ser aprovado muito rapidamente”, diz Marrocco. É também uma prioridade para o Partido Democrático e “vamos fazer a nossa parte para aprová-lo o mais rapidamente possível”, afirma Marco Forfaro, signatário sénior da PdL do Esquecimento e líder do grupo Pd na Comissão dos Assuntos Sociais.

O que dizem os especialistas

A proposta também foi bem recebida pela Sociedade Italiana de Oncologia Médica (Aiom), que nos últimos meses promoveu uma impressionante campanha de conscientização sobre o tema, juntamente com o lançamento de uma petição online que já reuniu mais de 106 mil assinaturas.

“Aqueles que se recuperaram do câncer – comenta Saverio Cinieri, presidente da Aiom – têm, na verdade, a mesma expectativa de vida de quem nunca teve que lidar com uma doença oncológica. Portanto, eles devem ter os mesmos direitos na vida cotidiana”. Francesco Cognetti, presidente da Federação de Oncologistas, Cardiologistas e Hematologistas, também concorda que as pessoas recuperadas “devem ser livres para olhar para o futuro sem viver à sombra da doença”.

Saleh Francesco Roca (Lácio)

“Agradeço à primeira-ministra, Giorgia Meloni, pelo empenho demonstrado em Oblivion

Oncologia. A dignidade do paciente vem em primeiro lugar. Felizmente, chegou a hora. É necessário que o Parlamento aprove a lei que garante esse direito sagrado, porque representa um problema que afeta quase um milhão de pessoas na Itália”, afirma uma nota de Francesco Rocca, presidente da Região do Lácio.

“Hoje quem se recuperou de um tumor devido à burocracia continua doente – continua Roca – e isso leva a um risco tangível de discriminação na obtenção de uma hipoteca, de um seguro de vida, de conseguir um emprego ou adotar uma criança. paciente deve ser capaz de recomeçar sem nenhum confinamento. Também foi bom o discurso do professor Cognetti, falando da “batalha pela civilização que todos devemos travar, unidos. A região do Lazio abraça totalmente esta questão.” Leia o artigo completo

no mensageiro