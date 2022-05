Mercados de ações sobem após Fed Stellantis e Unicredit correrem atrás de contas

As bolsas chinesas são positivas, mas a atividade de serviços está desacelerando

Rumo a um fechamento de alta nos mercados asiáticos: se Nikki 225 Em Tóquio I permaneceu em equilíbrio, as arenas chinesas (Hang SengE Xangai) positivo na sessão também pesou no impacto do spread do Caixin SME Services Index em abril. A actividade no sector dos serviços registou um declínio acentuado. O Purchasing Managers’ Index (PMI), calculado pela Ihs Markit e divulgado pelo grupo de mídia Caixin, foi de 36,2 em abril contra 42 em março. Esta é a maior queda desde fevereiro de 2020, quando a economia chinesa foi paralisada pela primeira onda global de Covid-19.

Unicredit: Rússia pesa muito neste trimestre, com lucro caindo para 247 milhões

Unicredit Ele opera na bolsa de valores depois que o instituto fechou o primeiro trimestre com um lucro líquido escrito de milhões, uma queda de 72,2% em relação ao ano anterior, depois de fazer baixas por precaução em quase inteiramente US$ 1,3 bilhão em empréstimos à Rússia. O lucro líquido da Rússia subiu 37,8%, para 1,2 bilhão. O grupo reduziu sua exposição à Rússia em US$ 2 bilhões no total. É o que decorre do comunicado de imprensa sobre as contas trimestrais da instituição. A perda máxima associada a Moscou no pior cenário é agora de 5,2 bilhões, com impacto de 128 pontos base no coeficiente Cet1.

Stellantis: receita acima do esperado no trimestre

Stilants Encerrou o primeiro trimestre do ano com receita de € 41,5 bilhões, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, embora as entregas consolidadas tenham caído 12%, para 1,374 milhão de unidades. A direção confirmou a previsão já anunciada para todo o ano de 2022. A Stellantis, por outro lado, revisou as estimativas para 2022 nos mercados automotivos europeu e norte-americano. Após o primeiro trimestre, o grupo

A montadora espera que o mercado automobilístico norte-americano permaneça estável em relação a 2021, quando era previsto um crescimento de 3% anteriormente. no que diz respeito aos

Europa estendida: as previsões agora são de queda de 2% no final de 2022 em relação a 2021, quando a estimativa anterior era de crescimento de 3%. Inalterado em +3%, respectivamente

E as estimativas para o mercado automotivo na América do Sul, Índia e Ásia-Pacífico são de +5%.

Tim: Concordo com OF em uma rede em poucos dias

Em um único projeto de rede que colocará ativos Telecom Itália Com a Open Fiber “houve algum atraso, nenhum atrito, mas há uma convergência de interesses de todos os stakeholders, é um projeto de complexidade ímpar”. A afirmação foi feita por Pietro Labriola, CEO da Tim, falando em entrevista coletiva sobre a minuta do Memorando de Entendimento que está sendo discutida pela Tim e pela Cdp, maior acionista da Open Fiber. “Não vejo problemas e atritos, estou otimista de que posso desligar muito rapidamente, mesmo em poucos dias.” A expectativa era fechar o acordo até o final de abril passado.

Petróleo sobe antes da reunião da OPEP +

aumento de conteúdo cruÀ luz da reunião da OPEP + sobre oferta e após o salto registrado com as intenções da União Europeia de impor uma proibição crescente ao petróleo russo nos próximos seis meses: Futuros de petróleo West Texas Intermediate para junho aumentam US $ 108 o barril após subir mais de 5 pontos na véspera, e o do Brent a 110,5 dólares. preços Gás Ligeiro aumento para 105 euros por megawatt-hora.

Em termos de câmbio, oeuro Ele recuperou terreno no dólar e foi negociado a 1,061 (1,055 à noite de quarta-feira, 4 de maio).