“Eu protejo todas as marcas italianas. Alfa Romeo é paixão, paixão e rigor. Tonale é um marco”

COMO – Stellantis e o futuro de suas marcas, a crise do mercado e dos microchips, o impacto da guerra e a mobilidade sustentável. Carlos Tavares varreu todo o quadro, falando em Como na unidade de mídia do novo Tonale. A presença do CEO é uma clara homenagem à Alfa Romeo, um testemunho de apreço que também emana das palavras do diretor português: “Esta marca mostra que se pode mudar com paixão, paixão e rigor. Combinar passado e futuro, gerando rendimento: o balanço já está em atividade, após anos de Compromissos, a Alfa Romeo é a estrela guia de todas as marcas Stellantis, uma herança maravilhosa para a qual trazemos de volta a visão e as tecnologias para criar novos produtos agora reconhecidos como excelentes, e é um enorme sucesso: graças à o incrível trabalho de Jean-Philippe Imbrato e sua equipe.”

Neste processo de crescimento – acrescenta Tavares – O Tonale é um marco e uma proposta de venda única: é o verdadeiro Alfa, a irmã mais nova de Stelvio, que oferece garantia de qualidade e valor residual. Sou um viciado em automobilismo e gostei de vivenciá-lo em Imola à margem da corrida de Fórmula 1. Também estamos satisfeitos com o desempenho de nossos carros, no momento o pódio não é necessário, o que importa é destacar a dinâmica de contínuo melhoria. O automobilismo nos permite transmitir a mensagem de crescimento positivo que toda a empresa está vivenciando, mesmo que o objetivo seja sempre vencer porque somos competitivos.”

estratégia de estelares, O CEO explicou que dá oportunidades para todas as 14 marcas que estão no grande grupo. “Muitas vezes me perguntam por que não descarto alguém. Eu respondo que seria uma atitude antiética, por trás de cada marca há uma história e o futuro não se constrói apagando a história. Vou dar uma chance a todos, principalmente às marcas italianas. : um prazo de 10 anos com financiamento garantido e planos de produção. Estou confiante de que todos podem fazer acontecer, oferecendo modelos interessantes e ganhando dinheiro. Alfa e Lancia já têm os primeiros carros de relançamento prontos. No passado, algumas marcas eram ‘t ready Fomos nutridos e apoiados, hoje, por outro lado, temos os recursos porque já Em 2021 Stellantis apresentou boas margens econômicas.” Um preâmbulo especial vai para a Lancia: “Já corri o histórico Rali de Monte Carlo 8 vezes, mas quando o fiz com o Stratos, a emoção foi especial e muitos entusiastas me cercaram para ver o carro. A idade dos meus filhos, não apenas nostalgia. Significa que as pessoas estão procurando Roots para construir o futuro. Nossa missão é proteger a história eliminando sua importância, como emissões nocivas.”

Tavares explica que Tonali Também será produzido na Itália (em Pomigliano) para os mercados asiáticos altamente procurados, como a China. “O caráter italiano da marca é um valor precioso. A Alfa Romeo é a Itália, o símbolo de sua criatividade. Nunca pensamos em mudar sua identidade, como fizemos em 2017 para a identidade alemã da Opel.”

sobre chip crunch, Tavares frisa que a situação é muito parecida com a que passaram em 2021. “Mas alguns fornecedores conseguiram melhorar a capacidade de entrega, ainda são apenas 3 ou 4 que estão nos causando problemas. Em 2023 as coisas vão melhorar, mas isso ano não.”

E a guerra desconhecida? “A guerra na Ucrânia teve um impacto muito marginal nos negócios da Stellantis, cuja participação de mercado na Rússia está limitada a 1,6%, mas o que a guerra traz é a inflação em energia e materiais. Primeiro. Como agimos? Tentamos criar riqueza para restaurar a paz, protegendo nossos colaboradores e ajudando a população perseguida pela guerra.”

Perspectiva permanece Sobre uma grande crise energética, um problema sobre o qual Tavares tinha uma posição muito clara: “Há sete anos venho repetindo a todos, inclusive a muitos chefes de estado, que na base de cada turno há energia e antes de começarmos com a eletrificação , tivemos que pensar sobre isso, você tem idéias claras sobre como obtê-lo: Este continua sendo o grande problema estratégico. Eles não ouviram nossos apelos. Nós fabricantes dissemos que os carros elétricos estão prontos, Stellantis já tem 19 Bevs e no ano que vem serão 23, mas o problema de longo prazo é a energia limpa e sustentável, e o que ainda falta é a certeza de como produzi-la. aqueles que aceleram como a mina de Portugal onde 61% da energia já vem de fontes renováveis, e aqueles que procuram outras soluções: por exemplo, energia nuclear ou novas reservas de gás, talvez alguém se apegue aos fósseis. deve acelerar o uso de fontes de energia renováveis. Isso teve que ser feito antes do início das operações de eletricidade.”