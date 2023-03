Motor Valley News – De Misano a Portimão via Jeddah

SBK introduzido em Misano

para Circuito Mundial Marco Simoncelli A rodada do Campeonato Mundial de Derivados de Produção foi oficialmente apresentada em Santa Monica, que será realizada no Circuito da Romênia de 2 a 4 de junho. Durante a apresentação estiveram as motos protagonistas da Motor Valley: seis Ducatis, desde a Panigale V2 995 com a qual a Bulega faz o Campeonato do Mundo de Supersport 600 até às Superbikes da Equipa Barni de Petrucci e Yari Montella. Também na primeira linha está a Panigale V4 de Rinaldi, o piloto da casa e Michele Pirro com quem venceu no ano passado. Os poderes estão na pessoa do presidente da SpA Luka KolyakovoPrefeito de Misano Fabricio Piccione e gerente geral Andrea Albani Eles enfatizaram a importância de ter uma competição internacional tão importante na região para todas as indústrias relacionadas. Até os números provam que está certo, confirmando o Misano Tour é um dos eventos mais seguidos em todo o calendário SBK, especialmente na televisão com uma participação incrível. O Campeonato Mundial de SBK é o terceiro evento mais popular do mundo depois da Fórmula 1 e do MotoGP e esse número é essencial para entender os benefícios para a área ao redor da pista e para a economia local.

Muitos pilotos também estiveram presentes para uma ocasião tão especial. Nicolau Polega O atual líder do SS600, Michael Rinaldi Piloto oficial da equipe Aruba Racing, Daniel Petrucci Piloto do Team Barney H Jerry Montella Corredor para Barney’s Supersport e Michael BiroPiloto de testes da Ducati e proprietário do Garage 51.

Daniel Petrucci:”Estou particularmente satisfeito com a segunda etapa na Indonésia, demorei um pouco para acertar a moto, mas agora estou totalmente satisfeito. O objetivo, claro, é subir ao pódio, então ficarei feliz quando conseguirmos isso. Estamos indo bem no momento e isso é o suficiente para mim. O ambiente na equipa é muito bom, sabia que o Marco Barnaby se preocupa muito com a performance da moto e foi isso que me convenceu a voltar. Temos que continuar como temos feito até agora e podemos ter algum alívio. Ainda me falta alguma confiança nos pneus novos, a Superpole é uma corrida muito curta Não estou habituado a interação é necessária e deste ponto de vista preciso de melhorar“.

“pútrido – Proxima rodada – É uma faixa que adoro. Mal posso esperar para ir porque já faz muito tempo que não corro lá, desde 2021. Então acho que é uma boa oportunidade para dar um passo adiante, mas vamos ver um passo de cada vez. No final do ano ficarei feliz se tiver gostado e continuarei a correr em SBK no próximo ano. Gostaria de estar no pódio mais vezes e talvez ganhar uma corrida não sei se é possível este ano mas um bom objetivo é ser o primeiro indie este ano“.

Michael Rinaldi:”Definitivamente, começamos bem na Austrália com dois segundos lugares, na Indonésia mostramos que podemos ficar à frente, o que infelizmente é lamentável. Estamos mais rápidos do que no ano passado e nas corridas europeias podemos certamente reunir o que somos capazes. Continuamos e mal posso esperar para voltar à pista novamente. Assen é uma pista muito boa que eu gosto, historicamente fiz alguns pódios nas categorias menores. Sempre fui rápido, mas ainda não colecionei muito, no entanto, a sensação melhorou com a minha Ducati, então este ano podemos nos sair bem“.

“Você nunca deve subestimar seus oponentes porque Toprak com Yamaha e Rea com Kawasaki estão sempre lá, mas Alvaro e eu na Ducati estamos definitivamente indo muito bem, mesmo se não perdermos o foco e continuarmos trabalhando. No final do ano, ficarei feliz se chegar às últimas corridas e lutar pelo campeonato“.

Nicolau Polega:”Estou muito feliz, começamos muito bem. Em quatro corridas, duas vitórias, um terceiro lugar e uma pole position na classificação, por isso estou muito satisfeito neste momento. Estou no meu segundo ano e estamos próximos como grupo e como equipe, estou confiante de que posso fazer um excelente torneio. Estou entusiasmado com Assen, que é uma pista que adoro. Temos sido competitivos até agora e acho que podemos ser rápidos na Holanda também. No final do ano, estou satisfeito por mantermos o primeiro lugar conquistado“.

O Presidente da Câmara de Misano no palco da apresentação oficial da Volta à Roménia de SBK no Circuito Mundial Marco Simoncelli – créditos a Marco Montroni

dificuldade de Jeddah

Na Arábia Saudita, começaram os trabalhos no circuito de Fórmula 1. O cenário do Bahrein, que parecia prestes a se refletir no circuito de rua árabe, é de fato o mesmo. Domínio da Red Bull com Verstappen Quem se classifica em primeiro lugar em ambos os torneios com a assinatura de A 1.29.603 À noite. As atitudes por trás dele mudam. Na primeira rodada, seu companheiro de equipe seguiu o exemplo Sérgio Perez Enquanto no FP2 ele terminou em terceiro atrás de um Aston Martin O que confirma a boa condição de forma e a qualidade do projeto. Alonso marca o segundo tempo em 1.29.811 Enquanto Stroll, quarto da manhã, terminou em sétimo. Também é bom Alpessólido no ritmo da corrida enquanto os dois continuam cruzando no meio da classificação Mercedes com Russel O que torna o cabelo mais confortável do que um hamilton em dificuldade. Totó Lobo Ele anuncia uma mudança de direção do projeto, pronto para trazer uma máquina completamente diferente da atual.

Tarde da noite em Motor Valley com Locklear que ele vai ter que pagar 10 modos de grade Para trocar a terceira unidade de bateria. Mas para a Ferrari, as dificuldades parecem muito mais significativas do que as que surgiram na primeira fase do campeonato mundial. Carlos Sainz Na primeira sessão, ele terminou apenas em sétimo, enquanto Leclerc foi o décimo primeiro. Porém, à noite as posições se invertem com o Mônaco em nono e o espanhol em décimo. Começo tranquilo, trabalho diferenciado ou a imagem está ficando muito nítida? Amanhã, pela classificação, veremos o valor das forças em campo, e descobriremos o quanto Cavallino pode machucar quem está à sua frente.

alfa tori Ele continua trabalhando duro, mas nunca passa do meio do ranking. Tsunoda A décima fecha no FP1 e a 13ª no FP2, enquanto desafoga Fazia 13 graus pela manhã e 17 graus à noite. Ainda não chegou e os resultados são animadores para os dois touros, que devem trabalhar para entrar no meio da batalha com as outras equipes.

Carlos Sainz treina em Jeddah em sua primeira sessão de treinos livres – créditos para Scuderia Ferrari Twitter

Portimão Suites

Últimos testes de pré-temporada em Portugal antes Desde a primeira rodada, de 24 a 26 de marçoque terá lugar na pista da Andaluzia, anunciaram Ducati Com a Yamaha um pouco mais perto. Na última sessão vimos enfermarias e enfermarias novas a revezarem-se numa verdadeira dança de variações que também nos deixou algumas dúvidas. No entanto, para esta rodada, o fabricante Iwata foi incrível, pois eles experimentaram diferentes soluções de carroceria frontal e aba de aletas. Também de volta Que, no entanto, como confessa o próprio Quartararo, ainda não será utilizado na prova.

Aprilia Ele está trabalhando no polimento dos últimos detalhes e tentando repetir ou até melhorar a temporada passada, mas no momento as discussões parecem estar abertas apenas entre as motos do fabricante Borgo Panigale, só falta a cor que vai se destacar na frente de todos.

honda Continue procurando a caixa do projeto que não quer ser colocada na marcha certa. Mir tenta se adaptar rapidamente ao estilo de pilotagem que uma bicicleta alada exige na estrada Marquez declarou a Ducati meio segundo atrás e, portanto, fora da liderança. Há muito trabalho a ser feito, mas com Mark em alta velocidade fisicamente, pelo menos o que ele disse, a subida ao topo deve ser um pouco mais rápida.

Francesco Bagnaia está pronto para ir para a pista de testes em Portimão – créditos ao motogp.com