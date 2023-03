Tudo graças ao Opel Corsa

Stellantis postou recentemente números incomuns, para dizer o mínimo. Mas desta vez fiquei especialmente surpreso.

A Stellantis é um grupo sólido e compacto, que ao longo do tempo conseguiu se redimir no mercado automotivo atual e tem chances de sucesso também no futuro. Sobretudo graças à fusão entre a FCA e a PSA, é impossível negá-lo, mas mantém-se o grande trabalho do grande grupo automóvel visando sempre o melhor no setor automóvel.

Ele também o faz disco após disco, que são inegavelmente numerosos e verdadeiramente numerosos. Agora parece que chegou mais um, sinal do grande trabalho que a Stellantis está fazendo. Neste artigo vamos tentar explorar o máximo possível o que exatamente parece uma realização contínua de um grande trabalho da grande família que também se refere a uma grande fatia da Itália. Vamos conhecer mais sobre isso.

Stellantis, chegou mais um sucesso: graças à Opel

Como esperado, a Stellantis vem acumulando sucesso após sucesso há algum tempo, permitindo que a marca europeia se distinga cada vez mais favoravelmente no mercado automotivo. Desta vez, ela deu a ela o sorriso do gigante de quatro rodas Opel Corsa E; Modelo 100% elétrico, que representa a área envolvente 15 milhões de veículos foram produzidos na fábrica da Stellantis em Zaragoza, Espanha. É uma conquista no mínimo colossal, que evidencia não só o grande trabalho que a Stellantis vem realizando ao longo do tempo, mas também a importância de um sistema que respeita e amplia a metodologia de trabalho consistente, quase perfeita.

Isso é possível, no caso da fábrica espanhola de Zaragoza, graças a 41 anos de atividade. Fundada em 1982, a fábrica produz exclusivamente a versão 100% elétrica do Corsa-e. A estação em causa está equipada com um sistema solar de autoconsumo que cobre um terço das necessidades de eletricidade. Os resultados que descrevemos permitiram à Stellantis desfrutar de outra grande conquista. E não vamos falar sobre sorte, serendipidade ou a percepção superficial do extraordinário potencial da marca.

Chegar ao topo é mais difícil do que cair na inevitável queda devastadora. Se assim não acontecer com a Stellantis e seus colaboradores, confirma mais uma vez a qualidade do empreendimento construído em 16 de janeiro de 2021 que não parece dar sinais de declínio de desempenho. Embora a crise económica também tenha afetado os automóveis, nunca faltou satisfação e não faltará satisfação daqui para a frente. E, claro, não só graças à fábrica de Zaragoza.