Todo o bairro vai querer saber o segredo

Uma alta concentração de sais no solo faz com que as folhas fiquem amarelas, o que as faz parecer queimadas, e a terra se divide e endurece. Em pouco tempo, as plantas perderão suas folhas e morrerão.

O culpado por tais danos é o clássico sal de mesa, mas existe um tipo de sal que ajuda as plantas a germinar porque fortalece suas paredes celulares e promove seu crescimento.

Queremos revelar o segredo de um certo tipo de sal nas plantas Muito importante para a saúde do seu jardim ou horta. Neste guia, você também aprenderá como usá-lo corretamente.

Sal nas plantas: Benefícios dos sais de Epsom para o seu jardim/horta

Chama-se sal de Epsom e é um mineral natural, prontamente disponível, barato e importante para a saúde e floração das plantas. Inclui sulfato de magnésio hidratadonecessário para a produção de clorofila (um pigmento útil para a fotossíntese) e enxofre, dois dos nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, especialmente tomates, pimentas e rosas que requerem altos níveis de magnésio para o crescimento.

Aqui, abaixo, todos Benefícios do sal de Epsom:

Melhoram a absorção de nutrientes do solo porque contêm magnésio.

Eles tornam as plantas mais verdes porque estimulam a produção de clorofila e tornam a folhagem mais rica;

Aumenta a acidez do solo, por isso ajuda em certos solos com pH superior a 7,5 (não muito ácido) porque o neutraliza. Por outro lado, se você tiver um solo ácido, evite usar esses sais.

Não recomendamos o uso de sais de Epsom como fertilizante principal Para cuidar de plantas que precisam de nutrientes que não estão presentes nesses sais, como Nitrogênio, Fósforo e Potássio. Neste caso, deve ser usado como um fertilizante secundário adicional.

Como usar sais de Epsom para a saúde de suas plantas

sal inglês Pode ser usado de três maneiras diferentes:

É adicionado diretamente ao solo ou trabalhado no solo sem diluir em água. Também é possível adicioná-lo à água, usando-o para umedecer o solo, e depois regar as plantas ao nível do solo;

Diluído com 1 litro de água, borrifado diretamente nas folhas. Na maioria das vezes, esses sais evaporam nas folhas na primavera, quando novas folhas aparecem e após a floração. É o sistema mais utilizado;

Combine com fertilizante que geralmente é usado para o crescimento das plantas.

Basta aplicar sais de Epsom uma vez por mês para manter suas plantas saudáveis.