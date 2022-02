Carburanti auto: volano i prezzi di benzina, diesel, Gpl e metano

Il 2022 si é apertado com uma tendência ao rialzo dei prezzi delle materie prime in particular del gas e del petrolio, che negli ultimi giorni è torna to sopra quota 90 euro al barile. Gli effetti si fanno sentire su benzina, gasolio, Gpl e metano auto, ai massimi dal 2012

Il nuovo anno si è aperto in continuità con il precedente sotto molti fronti, se già nel 2021 avevamo assisto ad una lenta, ma constante, crescita dei prezzi dei carburanti auto, il 2022 ha aggiunto ulteriore elementre capaci di costi l spinge di gas naturale e petróleo. Inevitabili le conseguenze per benzina, gasolio, Gpl e metano auto, che registrano una vera a propria impenata in grado di arrivare – e supere – i picchi toccati nel 2013, when la benzina costava 1.803 euros por litro. A história é nota: tra gli effetti di lungo periodo degli stop e dei bruschi riavvii del sistema produttivo mondiale, i colli di bottiglia nei trasporti marittim e le tensioni geopolitiche, gas and petrolio sontali da mesi fasiche protagonistaen bollette e dei costi di rifornimento. Un conto che pesa sulle tasche di famiglie e aziende, traducibile non solo nelle maggiori spese dirite ma anche nei rincari di beni e servizi. Em suma, não aumentará sozinho a luce di casa e a benzina dell’auto, costa di mais a mesma l’insalata para efeito do maior custo do gasóleo necessário para o transporte e da luce do banco frigo do supermercato.

PETROLIO E METANO: VOLANO LE MATERIE PRIME — A fase ascendente dei prezzi dei carburanti per autotrazione foi iniciada em novembro de 2020, alternando lunghe acelerationi a brevi fasi di ribozionamento. Fessioni illusorie, vem quella registrata tra ottobre e novembro 2021 preludio in realtà di unnovata spinta verso l’altro sulla scia del prezzo delle materie prime. O preço do petróleo tornou-se a crescer com o Brent europeo passando de 71 dólares ao barile do período natalício ai 93 de oggi, tendência semelhante para o Wti americano de 67 a 92 dólares. Sul fronte del gas naturale, gennaio si è aperto com un raffrddamento sensível do Prezzo unico nazionale dell’energia (Pun), ceso a 224 euro per ogni MWh dopo che a dicembre aveva toccato la quota record di 281 euro/MWh, ma comunque lontano dai 60 euro di inizio 2021. Dato che penalizzano in particolare i veicoli alimentati a metano, mas siccome esiste una correlazione tra i prezzi delle diversi fonti energyhe i riflessi son percepibili anche su benzina, gasolio e READ Mercados de ações fracos, trimestral e inflação nos EUA em foco. Boa pergunta para BTp em leilão

I PREZZI MEDI: IL SERVITO — Eu rincari delle materie prime si traducono in aumenti dei prezzi dei carburanti. Segundo a elaboração do Quotidiano Energia – sulla base dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise aggiornati al 4 febbraio – releva che negli impianti serviti il ​​prezzo medio pratic to la benzina verde verde è alitroori erez 1,94z premedited tra 1,886 e 2,036 euro /litro, mentre le pompe bianche no logo 1.839. Por quanto riguarda il Diesel, a mídia é 1.826 euro/litro, com a venda da empresa que pratica preços médios de 1.765 e 1.900 euros/litro e 1.722 euros/litro. Sul fronte gas la minore pressione sui prezzi delle materie prime si traduce in una stabilizzazione dei prezzi, se non addirittura di lievi diminuzioni: il Gpl oscilla tra 0,819 a 0,835 euro/litro (pompe bianche 0,813); il metano si posiziona tra 1.799 e 1.935 euro al kg, (pompe bianche 1.743).

I PREZZI MEDI: IL SELF-SERVICE — Quanto à garantia do impianti self-service, segundo a Quotidiano Energia, o preço médio da benzina é atestado a 1.815 euros por litro, com o principal valor de março a 1.806 e 1.835 euros/litro e a pompe bianche a 1.792. O preço médio prático do diesel é colocado a 1.689 euro/litro, com a empresa petrolífera posicionada entre 1.683 e 1.700 euro/litro e a pompe bianche a 1.675.

5 de fevereiro – 08:29

