Recuperação, um acordo para avançar com a Comissão da UE está a caminho. Aqui está o plano Italian- Corriere.it

Se os rumores forem confirmados, o sinal verde de Bruxelas para o plano de recuperação e resiliência nacional da Itália pode chegar em 22 de junho. Nessa data, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, fará uma visita ao nosso país. A condição da data é obrigatória porque não há confirmações, mas é certo que a partir da próxima semana a comissão começará a aprovar planos de recuperação e o painel de comissários se reunirá na terça-feira. Os primeiros serão Portugal, Espanha, Grécia, Dinamarca e LuxemburgoA seguir, visita do Presidente: a Madrid e Lisboa nos dias 16 de Junho, 17 a Atenas e Copenhaga e 18 a Luxemburgo. Na sexta-feira, o porta-voz oficial da Comissão disse que estamos em um estágio muito avançado de avaliação dos planos dos cinco países, estamos quase concluídos e o Presidente apresentará os resultados, acrescentando: Continuamos trabalhando e esperamos vai ser. Capaz de anunciar rapidamente novas conclusões (para avaliação), progresso e possivelmente novos voos na próxima semana. Roma espera receber pré-financiamento de 13%, cerca de US $ 25 bilhões, antes das férias de verão. O comissário para o orçamento, Johannes Hahn, confirmou a hipótese há alguns dias.

A autoridade afirmou que as decisões serão feitas sobre os planos Com procedimento escrito (o que pode acontecer a qualquer dia) Ou depois de uma discussão em uma reunião da faculdade, mas sem especificar para quais países os diferentes procedimentos serão mantidos. Os Países Baixos, Malta, Estónia e Bulgária ainda não apresentaram o plano nacional a BruxelasCinco outros pediram para estender o exame de seu plano por um mês. Eles são Eslovênia, Polônia, Suécia, Croácia e Romênia. Após o sinal verde da comissão, O conselho terá quatro semanas para decidir sobre os planos nacionais Alguns países, incluindo Holanda, Alemanha e Finlândia, planejam examiná-lo com muito cuidado. Portanto, é provável que os pontos finais cheguem no final de julho.



Quem avalia os planos da Itália? Em 16 de agosto de 2020, algumas semanas depois que os líderes da UE deram luz verde para a próxima geração da UE, o pacote máximo de ajuda foi criado dentro do Secretariado A Força-Tarefa de Recuperação e Resiliência se reporta diretamente ao Presidente von der Leyen. A sua missão é coordenar o apoio prestado aos Estados-Membros no desenvolvimento de planos de recuperação e resiliência e ajudá-los a garantir que cumprem os requisitos indicados pela União Europeia na regulamentação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF), o principal instrumento da próxima geração da UE. Orientação política da força-tarefa por um O Conselho Diretor é presidido por Ursula von der Leyen e consiste em três vice-CEOs, Valdis Dombrovskis (Política Econômica), Margrethe Vestager (Digital e Concorrência) e Frans Timmermanns (Acordo Verde), bem como o Comissário para Economia Paolo Gentiloni.. Eles são responsáveis ​​por garantir a implementação consistente e eficaz do RFR.

Força-tarefa de técnicos, composta por cerca de cem pessoas, liderada pelo francês Klein GowerEx-membro da Direção-Geral da Concorrência de Energia e Ambiente antes de se tornar Secretário-Geral Adjunto em 2018. A força-tarefa trabalha em estreita colaboração Direcção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (Dg Ecfin) quem – qual Liderado pelo holandês Martin Feroy (A função foi ocupada por Marco Poti até ele se tornar Presidente do Conselho de Ministros de Gentiloni.) O seu cargo anterior foi na Direcção-Geral de Reformas e, antes disso, no Ministério das Finanças em Haia. Não pode ser chamado de gavião penetrante, mas certamente não é um pombo: sua função é equilibrar o banheiro italiano.

Existem dois deputados em Gaur, mas o primeiro tem jurisdição a nível italiano. Eric von Preska alemãoQuem o conhece, quem o conhece como uma pessoa útil. Pertence à DG Regio, a Direcção-Geral responsável pela política da UE para as regiões e cidades e um perito em fundos estruturais. há embaixo dele Magdalena Morgese Borys polonesa, PhD em economia com uma paixão por estilos de vida saudáveis: Uma treinadora de nutrição certificada que conseguiu, como ela explica em seu site, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor saúde e bem-estar descobrindo os alimentos e a vida mais adequados para cada indivíduo saudável, feliz e equilibrado. Morges Boris, vinda da DG Ecfin, onde lidou com Chipre, também supervisiona os planos para a Suécia, Finlândia e Dinamarca (cada um com uma equipa dedicada) e aspectos relacionados com o semestre europeu. Na equipe que trabalha em nosso andar estão quatro italianos, um espanhol e um belga. A característica comum é que todos conhecem bem o idioma e podem ler os documentos na versão original diretamente. Um padrão que também foi usado para treinar outras equipes.

No nível italiano, a Secretaria-Geral e o Diretor-Geral Ecvin estão trabalhando com os técnicos, ao qual se soma a contribuição de outros especialistas de Gerentes Gerais em temas específicos. Deputado de Viroy com voz no nível italiano Declan Costello da Irlanda: Ele sempre foi o negociador-chefe de Bruxelas para o resgate da Grécia em 2015, um membro do grupo de Bruxelas (a notória troika), que foi forçado a ficar sob guarda em Atenas na época. Enquanto isso À frente do escritório da Itália está o austríaco Paul CoutusEx-chefe do Escritório da Grécia.

