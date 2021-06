Verifica despesas, poupanças, hipotecas e TV paga – Corriere.it

O carro parou completamente em 2018, mas o governo agora quer reiniciar o Redditometer e colocar as despesas de hipoteca ou aluguel de casa, remédios, escola e universidade e gestão do carro sob as lentes do IRS. Também faturamento, consumo de telefone e assinaturas de TV paga. A Secretaria da Fazenda do Ministério da Economia publicou em seu site uma consulta às categorias do plano de decreto, conforme previsto pelo Il Sole 24 Ore, com os elementos para recompor a capacidade contributiva dos contribuintes a partir de 2016. Confira esta ferramenta , que usa Além disso, o Istat calcula a média dos custos de comida, roupas e 55 tipos diferentes de famílias típicas, você começaria com um desvio de 20%.

Istat e classificações de consumidores até 15 de julho A intenção do decreto é retratar a verdadeira capacidade de contribuição, a fim de iniciar verificações reais apenas se houver uma diferença entre a receita autorizada e a receita reconstituída. O controle foi proibido em 2018, quando o governo verde-amarelo estava no comando, com a decisão de atualizar as normas, mas também de prever que a implementação ficasse sujeita a consulta ao Istat e às associações de consumidores mais representativas. Agora o governo Draghi deu início a essas consultas, que deverá fazer uma avaliação até 15 de julho.



itens de consumo Os itens de despesa considerados para rastreamento de receita referem-se a consumo, investimentos, poupança e gastos com transferências econômicas (por exemplo, cheque pagamento a um ex) e em consumo há muitos itens. Para algumas classes, são usadas estimativas do Istat, que são os gastos mínimos para se colocar na linha de pobreza absoluta. É uma despesa que leva em consideração também a quantidade de pessoas e o tipo de família. Eles dizem respeito a comida, bebida, roupas e sapatos, despesas com água e moradia, aquelas para manutenção regular da casa, despesas de gerenciamento – em termos de troca de combustível e óleo – para o carro, despesas de transporte público e aquelas para escola e universidade para uso pessoal produtos para cuidados. Obviamente, as autoridades fiscais agora têm muitos dados disponíveis que podem usar, desde hipotecas até aluguel, medicamentos e despesas com visitas, até ajuda ao domicílio e cuidadores. Mas os dados indicados também serão usados ​​para alguns tipos de prêmios, por exemplo, aqueles relacionados à compra de móveis e eletrodomésticos. Ou dados resultantes do pagamento da responsabilidade automóvel e do imposto automóvel, motocicleta e autocaravana. Um capítulo importante para o rastreamento da receita também será o consumo doméstico, todos os dados já no registro fiscal, como eletricidade, gás, aquecimento ou despesas com telefone e compras de smartphones. READ Lidl lembra de um produto perigoso: cuidado com frequência

Poupança, ações e políticas A capacidade de economizar, como parte da renda não utilizada para consumo e investimentos, também será avaliada. Outro capítulo em que se avaliará especificamente o aumento de ativos: o de imóveis e automóveis, mas também de ações, títulos, fideicomissos e seguros de vida, para citar alguns. Objetos de arte ou antiguidades também se enquadram nesse esquema. A massa de informações será usada para rastrear cuidadosamente a renda disponível e, portanto, a capacidade de contribuição das pessoas. Mas o fisco também dará ao contribuinte a oportunidade de provar o contrário: por exemplo, para provar que as despesas foram incorridas graças a receitas que não foram consideradas ou que as despesas atribuíveis têm um valor diferente ou que a quota de a economia utilizada para o consumo foi formada em anos anteriores.

Unc: desvio de 20% não é suficiente A potencial reativação do Redditometro não convence a Federação Nacional do Consumidor: um desvio de 20% das médias do Istat não deve ser suficiente para acionar a avaliação, afirma o presidente da Unc, Massimiliano Donna. No passado, após a intervenção do fiador da privacidade, foi decidido não permitir que as taxas do Istat contribuíssem para a seleção dos contribuintes n para constituir o objeto da controvérsia. Segundo dados divulgados quarta-feira passada pelo Istat – explica Donna -, em média, uma família gasta 42,54 euros por mês com bebidas alcoólicas e tabaco, o que equivale a 510,48 euros por ano. É uma pena que, se ninguém na família fumar e for viciado, as despesas sejam zero. 87,98 euros por mês são gastos em roupas e sapatos, o que equivale a 1055,76 euros por ano. Poderia um desvio de apenas € 211, 20%, ser suficiente para fazer suspeitar o meu imposto? Basta um familiar comprar um casaco naquele ano, ou seja, decidir fazer uma conta única típica, borrar a média e ir além do teto. READ Previdência, cheques anti-engano por autoridades fiscais reduzidas são ativados: um bilhão vai para o exterior

