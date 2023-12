Número recorde de recalls de veículos Tesla nos Estados Unidos

Aumenta o risco – o Tesla Um teve que ser emitido Ele lembra por mais que 2 milhões de carros Nos Estados Unidos devido a problemas relacionados a…Piloto automático. Como afirma o alerta da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário, “pode haver um risco maior de acidente” nos casos em que os motoristas utilizam indevidamente a rodovia. Condução assistida Ou eles não percebem quando não está funcionando corretamente. Inclui recall Todos os modelos Da gama Tesla (Modelo S, Modelo A NHTSA disse que a Tesla concordou em atualizar seu sistema para resolver o problema, “mesmo que seja inconsistente com a análise da agência”.

segurança primeiro Graças a uma investigação de dois anos que examinou 322 acidentes, a Administração de Segurança Rodoviária dos EUA descobriu que o Autopilot “pode fornecer controles inadequados sobre o envolvimento e uso do motorista, o que pode levar a acidentes previsíveis”. Uso indevido do sistemaA agência irá agora monitorar a eficácia das correções que o fabricante faz em seu software.A tecnologia automatizada, lemos no memorando da NHTSA, “é uma grande promessa”. Melhorar a segurançaMas somente quando usado com responsabilidade; “A ação de hoje é um exemplo de melhoria dos sistemas automatizados, priorizando a segurança.”

A responsabilidade é do motorista O piloto automático da Tesla tem sido foco de inúmeras investigações do governo dos EUA e de diversas reclamações da mídia Usos inadequados Ou fraqueza. Também não faltaram processos judiciais acusando o regime de cometer vários incidentes, alguns dos quais fatais. A Tesla, por outro lado, sempre defendeu que o seu piloto automático deve ser utilizado por um “condutor totalmente atento, com as mãos no volante”, conforme afirma o seu site. Embora seja um sistema Assistência de condução nível 2O nome Autopilot é frequentemente considerado enganoso, pois pode induzir os clientes a acreditar que os carros podem dirigir sozinhos. A atualização de software aumentará os controles e avisos para incentivar ainda mais o motorista a manter a atenção na estrada e as mãos no volante.