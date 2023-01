Carimbo de carro, tem como pagar bem pouco: motoristas comemoram

O IPTU é um dos gastos mais importantes para quem tem carro, mas tem como gastar menos, para alegria dos motoristas.

Hoje em dia, possuir um carro pode ser considerado um verdadeiro luxo, sobretudo devido aos fortes aumentos de preços que atingiram este segmento nos últimos meses. Do combustível ao R/C automático e à manutenção, tudo custa mais.

Entre os itens de despesa mais importantes, mencionamos também o imposto automóvel, ou seja, o imposto que deve ser pago todos os anos para a respectiva região, pelos proprietários de automóveis, independentemente de o veículo estar em circulação ou não. Este imposto, também conhecido como imposto sobre automóveis, não tem um valor único, mas é calculado com base na potência do motor, na aprovação do controle de poluição e na região de onde você é, muitas vezes é familiar falar de valores com grande impacto orçamentário. Acima de tudo, dados os tempos atuais. É precisamente a este respeito que muitos proprietários de automóveis se perguntam, com razão, se o imposto automóvel pode ser pago em prestações.

Bem, digamos desde já que, infelizmente, neste momento não existe a possibilidade de parcelar o imposto automóvel, mas é um imposto que tem de ser pago numa só solução. No entanto, como sempre, há uma exceção. De facto, se estiverem reunidas determinadas condições, haverá forma de pagar o imposto automóvel em prestações.

Como pagar IPTU em prestações

Como esperávamos, ainda que o Estado preveja que o imposto automóvel seja pago numa única solução, existe uma forma de o poder pagar em prestações. Isso acontece se você estiver usando o canal do PayPal.

Como muitos sabem, através do site da PagoPa é possível pagar o IPTU online. Especificamente através da plataforma de gestão geral, ao selecionar o sistema de pagamento com PayPal, pode selecionar o método de pagamento em prestações. No máximo três parcelas.

Através deste truque, o pagamento do imposto automóvel é dividido em três parcelas. O primeiro é pago imediatamente e os outros dois são pagos nos próximos dois meses. Em todo o caso, importa precisar que para beneficiar do parcelamento do imposto automóvel é necessário o cumprimento de algumas condições. De facto, pagar via PayPal permite-lhe pagar o imposto automóvel em prestações sem custos e comissões. Desde que os valores variem entre 30 e 2000 euros. Além disso, lembramos que o Serviço está disponível única e exclusivamente para pessoas físicas.