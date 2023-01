Novos procedimentos de abertura e fecho de números de IVA

O tópico de hoje será o tema dos números do IVA denominado “Abertura e Fechamento”. Quais são os riscos de usá-lo e que medidas podem ser esperadas?

No que diz respeito aos chamados números de IVA de “abertura e fecho”, foi introduzida uma nova medida na nova medição Lei Orçamentária 2023. O objetivo é impedir a abertura e fecho de números de IVA em períodos curtos, com o objetivo de iludir as autoridades fiscais. Assim vai chegar Sonegação de impostos diretos e indiretos.

Para resolver esse problema, um capítulo inteiro é dedicado à situação dentro da nova lei orçamentária. O plano exige controles mais rígidos, possíveis fechamentos de escritórios e multas pesadas. Vamos ver juntos quais são os riscos que podem resultar dessa prática específica.

Abertura e fecho do NIF: o que é e o que prevê a Lei do Orçamento de 2023?

A prática de abrir e fechar o número de IVA em intervalos curtos, evitando assim horas extras Encontrado pelas autoridades fiscais e você tem que pagar o impostoé o que se conhece comoAbertura e fecho do número de IVA“.

Esta é uma prática mais comum por entidades fora da UE, que podem ser mais facilmente indetectáveis. Tudo antes que o departamento financeiro possa se envolver. Entre as novas medidas previstas na Lei do Orçamento de 2023 está também um plano para contrariar números de IVA de abertura e fecho.

O plano inclui:

Fiscalização integral por parte do departamento financeiro dos vários contactos para abertura de novos negócios (daí os números de IVA), com possibilidade de verificação exaustiva em escritório, no caso de atividades consideradas mais vulneráveis;

Possível fechamento do escritório para quem não conseguir passar nas verificações exigidas;

Multa administrativa de 3.000 euros a pagar pelo sujeito passivo.

Estes serão os que terão principalmente de fazer as verificações agência de receita. Na prática, depois de analisados ​​os riscos, pode ser pedido ao contribuinte que se apresente nos escritórios da AdE, munido de um conjunto de documentos, que comprovem o efetivo exercício da atividade.

Quais cargos correm risco de controles a partir de 2023?

As categorias que serão monitoradas são:

trabalhadores por conta própria;

Empreendedores individuais

e representantes legais de empresas, associações ou entidades com ou sem personalidade jurídica

50 mil euros de garantia

Se os controles da Receita Federal não forem aprovados, o novo número de IVA só poderá ser aberto em Acompanhada de garantia bancária ou de seguro por prazo não inferior a três anos e não inferior a 50.000 euros. Isso garante o compromisso de outra pessoa. Nesse caso, como o contribuinte não é considerado um contribuinte confiável (ou seja, tem medo de fechar o número do IVA antes de pagar as contribuições devidas e desaparecer), é necessária uma etapa adicional. No caso de infrações fiscais ou infrações fiscais, a garantia funcionará como garantia.