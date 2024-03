Stellantis: O sangramento de lugares na Itália continua

Demissões de 3.500 pessoas – Por um lado, estão as afirmações segundo as quais Stellantis estaria disposto a aumentar a sua quota de Produção na ItáliaPor outro lado há verdade Demissões Voluntários em troca de incentivos econômicos no total Mais de 3500 as pessoas. Na terça-feira, foram anunciadas mais de 1.500 atividades do grupo na cidade de Torino (incluindo 300 trabalhadores da fábrica Mirafiori), com a adição de 850 trabalhadores. Repetição em Cassino (mas ainda não se chegou a acordo aqui) e mais 100 empregos na fábrica de motores em Pratola Serra, na província de Avellino. Ontem, a Stellantis e os sindicatos chegaram a novos acordos para despedir mais de 1.000 novos trabalhadores em Melfi, Pomigliano d'Arco e Termoli, relativos a operários de fábrica e outros tipos de trabalhadores.

Dúvidas sobre produção – A notícia publicada pela Vium (que não assinou os acordos) foi confirmada por alguns porta-vozes da Stellantis: “Faz parte das iniciativas que têm sido implementadas para Lidando com efeitos Do processo Transmissão de energia “E a evolução tecnológica em curso, bem como no emprego.” O porta-voz explicou que, como referido, os cortes são feitos apenas de forma voluntária e “dirigidos principalmente aos trabalhadores que já estão perto da reforma ou que pretendem prosseguir novas oportunidades profissionais .” No entanto, parece improvável. A redução da força de trabalho levaria ao aumento da produção na Itália. “É um plano para encerrar o negócio”, comentaram os líderes da Fiume, Michele Di Palma e Samuel Lodi, apelando ao presidente Giorgia Meloni para Peça esclarecimentos e garantias de produção em Itália para o CEO da Stellantis, Carlos Tavares.

Trabalhadores sangrando -Por enquanto, Stellantis está funcionando Cerca de 43.000 pessoas No nosso país, 15.000 deles estão na região de Turim. Desde 2021, quando o Grupo FCA se fundiu com a PSA, criando a Stellantis, a força de trabalho Diminuiu cerca de 12.000 unidadesObrigado também ao Fundo de Redundância Voluntária. Nos últimos anos, na fábrica Mirafiori O número de carros produzidos diminuiu significativamente, os funcionários que se aposentaram não foram substituídos e várias produções foram realizadas Mudar para o exterior. Já em 2023, a Stellantis ofereceu aos funcionários da Torino incentivos para deixarem a empresa voluntariamente: era um incentivo baseado na idade, três meses de salário e um subsídio sem aviso prévio adicionado ao desemprego previsto em lei.