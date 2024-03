Se você possui este modelo de carro, tenha muito cuidado: 1 em cada 3 é roubado

Preste a máxima atenção ao seu carro, principalmente se for deste modelo: 1 em cada 3 roubado.

Quando você compra um carro novo e vai fazer um seguro, inicialmente porque é novo na concessionária Queremos protegê-lo de todas as maneiras Portanto, tendemos a incluir todas as opções, desde eventos climáticos até roubos e incêndios.

Com o passar do tempo, o carro envelhece e o interesse por ele também diminui. Na verdade, muitos motoristas decidem, depois de alguns anos, começar a economizar em seguros e Eles desistem de alguma proteção Porque, na opinião deles, não vale a pena pelo valor do carro.

No entanto, uma coisa em que você nunca pensa é que se seu carro for roubado e você não tiver seguro contra roubo, você ficará completamente preso. Sem transporte E sem destinar nenhum dinheiro para comprar outro aparelho. Se você trabalha fora de casa, isso pode ser muito chato.

Aqui, na Itália, eles são o que são Os modelos de carros mais roubados Em números absolutos, e qual a tendência desse tipo de crime que certamente aumentou em nosso país no período recente: fique de olhos abertos!

Roubo de carro, aqui estão alguns números

Em 2023, os roubos de automóveis em Itália aumentaram em comparação com 2022, e pode-se dizer que o mesmo está a acontecer este ano. Os modelos mais afetados são SUVsO que constitui 53% dos carros roubados. Além disso, a maioria dos roubos deste tipo concentra-se em quatro regiões: 33% ocorrem na Campânia, 24% no Lácio, 20% na Apúlia e 14% na Lombardia.

A análise foi conduzida pelo Observatório Lojack, líder em sistemas antifurto de radiofrequência, e também revelou o que Os modelos mais populares até hoje De ladrões de carros – aqui estão todos, tome cuidado se você tiver um carro assim.

Fiat Panda mas não só

Os modelos mais roubados na Itália são Fiat Panda, Fiat 500, Citroën C3, Lancia Ypsilon e Smart Fortwo. No que diz respeito aos SUVs, o Toyota RAV4 é altamente valorizado pelos ladrões, seguido pelo Toyota C-HR, Fiat 500X, Jeep Renegade e, finalmente, o Peugeot 3008.

A maioria dos roubos de carros acontece graças a ferramentas Alta tecnologia como jammer, um dispositivo de interferência de frequência que evita que pessoas próximas tranquem o carro com o controle remoto. Se você possui um desses modelos, fique de olhos abertos.