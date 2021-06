Os cuidados que devem ser dispensados ​​às plantas variam de acordo com a estação do ano. É muito importante saber como agir ao iniciar um novo. Para fazer isso, você precisa conhecer bem as características das culturas. Principalmente quando se trata de plantas particularmente sensíveis, como as rosas, que precisam de muita atenção para crescer bem e evitar doenças.

No inverno, é muito importante fazer um forro para protegê-lo do frio, ao qual se adiciona uma capa para garantir uma melhor proteção. Mas durante o verão, eles têm necessidades diferentes.

3 dicas para cuidar das rosas no verão e fazer com que cresçam bem

Regue adequadamente e preste atenção quando estiver de férias

As rosas não toleram solo seco. Justamente por isso, deve-se ter o cuidado de regá-la adequadamente. Principalmente no verão, quando as temperaturas aumentam e o sol bate forte no jardim ou na horta. Rosas de jardim e rosas em vasos têm necessidades diferentes. O primeiro precisa de rega semanal. O segundo deve ser regado todos os dias. Em qualquer caso, tome cuidado para não molhar as folhas e flores e regar apenas a base da planta.

No verão, você pode ter que deixar o jardim ou horta sem vigilância devido aos feriados. Se você não tem um sistema de irrigação programado e não tem ninguém disponível para regar as plantas na sua ausência, existe uma alternativa: casca de pinheiro. Deve ser deixado na água por doze horas e colocado em um canteiro de flores. Lentamente, ele vai liberar o fluido de que suas rosas precisam para o solo. Obviamente, esta solução é adequada no caso de faltas que não demoram muito.

multiplique rosas

O verão é a época perfeita para trabalhar Next de rosas. Esta técnica é aplicada de meados de maio a meados de agosto. Coloque um pedaço limpo dos últimos 15-20 cm de um galho semilenhoso com cerca de um ano, em seguida, remova as folhas inferiores e os botões apicais. Mergulhe-os em água e, assim que as raízes crescerem, enterre-os.

Livrar-se de ervas daninhas

Principalmente durante o mês de agosto, são tomadas medidas para eliminar as ervas daninhas. A última das três dicas a seguir para cuidar das rosas no verão e fazê-las crescer em abundância, principalmente em agosto e períodos em que as chuvas de verão levam à formação contínua e descontrolada de ervas daninhas.

Se as ervas daninhas já cresceram, você pode arrancá-las com as mãos depois de umedecer o solo. Mas se for muito alto, depois de amarrar as rosas no roseiral, é bom intervir com um cortador. Em seguida, pegue a pá e vire o solo para garantir que até as raízes pequenas sejam removidas e deixe o solo respirar.

Outro processo particularmente importante a fazer é renovar a cobertura morta e não parar de podá-la, especialmente para algumas variedades. Nós escrevemos sobre isso Quem é oOnde processamos algum fertilizante doméstico para usar também durante o verão para o cultivo de rosas, para que você fique mais luxuoso.