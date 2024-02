Amêndoas, se você comê-las todos os dias, não terá ideia do que está acontecendo com seu corpo: nós lhe revelaremos toda a verdade

O que acontece com o corpo humano se você comer amêndoas todos os dias? Aqui estão os efeitos no corpo.

lá amêndoas Nada mais é do que uma semente comestível da árvore conhecida como amendoeira. que isso Sementes oleaginosas Alto teor calórico, cerca de 500/600 calorias por 100 gramas de peso, proveniente da Ásia.

talvez Amêndoas já eram utilizadas na Idade da PedraEmbora seus primeiros cultivos remontem à Idade do Bronze. Essas frutas já eram difundidas no Egito e na Grécia, a tal ponto que os próprios romanos lhes deram o nome “Não Graika”Noz grega.

História de Amêndoas também aparecem na mitologia grega, com a história de Acamante, filho de Fedra e Teseu, que durante sua viagem a Tróia conhece a princesa Veles na Trácia. Um amor muito forte se desenvolveu entre os dois, mas Acamante teve que sair novamente para participar da guerra. Dez anos depois, Phyllis morreu de dor enquanto esperava por seu parceiro, que ela pensava estar morto. Atena, comovida com a visão, decidiu transformar Phyllis em uma frondosa amendoeira.

Quando Akamante voltou depois da guerra para abraçar novamente sua princesa, ele descobriu o que havia acontecido e foi abraçar a árvore da qual brotaram imediatamente inúmeras flores brancas. Assim, os gregos explicaram porque a amendoeira é a primeira a florescer na primavera.

Onde as amêndoas são produzidas

Eles já estavam Gregos importam amêndoas para Itália Incentivar as primeiras colheitas. Hoje este produto está entre os produtos agrícolas italianos de destaque, a tal ponto que Ministério da Política Agrícola Confesse Amêndoas sicilianas, Calábria, Puglia e Sardenha, marca PAT, produtos alimentares tradicionais.

O maior produtor de amêndoas do mundo são os Estados Unidos e, em particular, a Califórnia possui quase 80% da produção global. Mas a variedade que produzimos na Sicília continua a ser uma das mais valiosas do mundo. 80% da produção nacional provém da ilha. No total, a Itália é responsável por 4,6% da produção global.

O que acontece se você comer amêndoas todos os dias?

O sucesso mundial das amêndoas não se deve apenas ao seu sabor, mas também ao seu sabor Grandes benefícios do qual é derivado. Em primeiro lugar, amêndoas são boas Fonte de proteínas, vitaminas e gorduras essenciais. Muitos estudos comprovaram a sua eficácia na redução dos níveis de colesterol no sangue e os benefícios que traz aos pacientes que sofrem de diabetes tipo 2.

Em particular, a American Diabetes Association conduziu um estudo onde os participantes consumiram uma dieta em que 20% das calorias provinham da ingestão de amêndoas. Às 16 semanas, foi detectado um aumento na sensibilidade à insulina e uma diminuição nos níveis de colesterol LDL.