A Cidade Europeia do Vinho 2023 será toda uma região: o Vale do Douro em Portugal

A Cidade Europeia do Vinho 2023 não será uma cidade, mas toda uma região: o Vale do Douro em Portugal, com os seus vinhos, o Douro e o Porto.

Rufar de tambores, este ano Será a Cidade Europeia do Vinho 2023… Bem, não seria uma cidade onde um distrito inteiro fosse escolhido. Mais precisamente, a Cidade Europeia do Vinho estará presente este ano Vale do Douroem Portugal, conhecido por Vinhas no Douro e no Porto.

Cidade Europeia do Vinho 2023: Vale do Douro

Vale do Douro, em PortugalApesar do nome, produz não só vinhos do Douro, mas também do Porto. Talvez seja precisamente pela riqueza do vinho que foi eleita a Cidade Europeia do Vinho 2023, ainda que não seja, tecnicamente, uma verdadeira cidade.

O Vale do Douro é famoso pelo seu vinho, e é também A região vinícola designada mais antiga do mundo. É também por esta razão que se tornou parte do Património Mundial da UNESCO.

Aliás, a região do Vale do Douro é eleita Cidade Europeia do Vinho 2023 desde junho do ano passado. A Comunidade do Douro (abreviadamente CIM Douro), divisão administrativa local da região, anunciou que já programou dezenas de iniciativas Distribuído ao longo do ano para dar a conhecer o Douro à Europa.

A CIM Douro afirmou, em comunicado de imprensa, que “Com este título de Cidade Europeia do Vinho 2023, o Douro alimenta a legítima vontade de a região contribuir significativamente para as exportações nacionais, para que o vinho e a vinha se tornem uma alavanca tangível e real para o desenvolvimento da sua economia e para a riqueza da aqueles que vivem e trabalham aqui.”.

A CIM Douro nasceu oficialmente em 2009 e integra as cidades de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.

O grupo de gestão descreveu este importante reconhecimento como uma oportunidade Promoção do enoturismoe a cultura e património locais, acolhendo dignamente os visitantes e salientando que o vinho se tornou uma componente estratégica e essencial da sua economia.

No dia 4 de fevereiro de 2023, pelas 21 horas, em Multiusos de Lamego, levantou-se Cerimônia de apresentação para comemorar o reconhecimento.

Se decidir visitar o Vale do Douro enquanto estiver em Portugal, faça uma viagem a Lisboa. Aqui recomendamos o passeio de um dia perfeito, do café da manhã ao jantar.