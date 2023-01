Renault, restyling Clio chega em 2023: assim será (vídeo)

A Renault está prestes a revelar ao mundo a reformulação do Clio, que acontecerá nos próximos meses. Aqui está como seria.

Na frente do mercado automotivo, 2023 será um ano cheio de novidades. Tendo falado sobre as mais diversas marcas, é hora de hoje Renault, que irá surpreendê-lo positivamente com o restyling do Clio. O compacto classe B entre os mais populares da Europa ficará ainda mais poderoso, graças a uma interface totalmente revisada que não decepcionará os fãs da casa francesa.

O carro será revelado durante o verão, e é preciso dizer que a Renault não deixou nenhum detalhe ao acaso para agradar os motoristas interessado em comprar. evitando a transição total para a eletricidade, Desde os motores Full Hybrid Confirmado após os excelentes resultados obtidos nos últimos anos.

A eletricidade, mais cedo ou mais tarde, também chegará a estes modelos, mas o novo Clio decidiu não apostar nestas tecnologias, esperando mais alguns anos. Enquanto isso, vamos descobrir os segredos e características técnicas do restyling, enquanto aguardamos a apresentação oficial do carro.

Renault, primeiras fotos do restyling Clio

A Renault está pronta para oferecer o restyling Clio, que mudará um pouco sua aparência em 2023. A expectativa é que a máquina seja revelada no verão, ainda que não haja data de lançamento oficial. É um dos compactos da classe B de maior sucesso no Velho Continente, e não há razão para pensar que o novo modelo também não brilhará em termos de vendas.

A versão que mais agrada aos motoristas é a híbrida a gasolina, e a reestilização só vai aumentar a agressividade desse carro, principalmente em relação à dianteira. O brasão da French House será colocado no centro da “longitudinal”, com faróis de LED que assumirão uma forma quase de gancho, terminando acima dos faróis de neblina e na parte inferior da carroceria.

Um motor E-Tech Full Hybrid com 145 cavalos de potência será confirmadoPortanto, a transição total para a eletricidade não acontecerá e o novo Clio ainda terá motores a combustão. No entanto, há algumas dúvidas sobre o motor 1.5 diesel, enquanto a variante GLP foi confirmada, tudo isso, segundo a empresa.Motor1.com“.

A surpresa pode ser dada por uma versão híbrida virtual plug-in, uma tecnologia que tem sido despovoada nos últimos dias e também Renault Você pode decidir adotar a nova versão do Cleo. O preço de tabela, como se imagina face às muitas novidades anunciadas, passará dos 18.000€, obviamente o custo aumentará ainda mais se se optar por apostar no plugin, o que ainda não foi confirmado depois da sua estreia no Captur. .

No momento não há fotos oficiais projetando as formas do modelo, mas hoje podemos oferecer a você uma renderização postada no canal YouTube “Somente carros novos“, em que as figuras são totalmente realistas. O que vemos, de fato, está de acordo com os rumores de que acabamos de falar. A partir dessas primeiras fotos, você pode começar a ter uma ideia do revisado modelo, que temos a certeza que irá apreciar.