A torneira está pingando, tome muito cuidado se isso acontecer com você: você está enfrentando um perigo gravíssimo que não deve ser subestimado.

Veja o que pode acontecer se a torneira de casa continuar vazando e não tivermos pressa em consertar.

Primeiro, a pandemia, seguida de longos confinamentos, e depois a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia causaram uma crise Um aumento geral nos preços das matérias-primas Isso fez com que os preços da eletricidade e do gás subissem. Um fenómeno que afetou duas vezes as famílias, diretamente com o aumento vertiginoso das contas e indiretamente com um aumento geral em quase todos os bens de consumo.

Na verdade, as empresas, que também foram afectadas pelos aumentos nos gastos com energia, reagiram Aumentar o preço de venda dos produtos. Também não faltou especulação que fez com que a curva de inflação subisse. De facto, embora os custos das matérias-primas estejam a diminuir lentamente, embora estejam em constante queda, os preços não mostram sinais de queda.

O resultado de toda esta situação é o aumento gradual do número de famílias que não conseguem chegar ao final do mês, segundo os dados disponibilizados pelo Istat, relativos ao ano de 2022, que mostram aprox. 2,8 milhões de famílias estão abaixo da linha da pobrezacerca de 11% do total.

Com menor disponibilidade económica, as famílias têm sido necessariamente obrigadas a cortar despesas, e muitas vezes o que mais se sacrifica é o sacrifício Manutenção doméstica. Tentamos, de certa forma, fazer com que os eletrodomésticos durem um pouco mais mesmo quando não funcionam bem, e o mesmo vale para louças sanitárias, janelas e outros utensílios domésticos.

Por que manter a casa regularmente

Mas o que muitos não sabem é que nem sempre se supera Manutenção de eletrodomésticos, como uma chaleira ou uma geladeira, se traduz em economia. Por outro lado, alguns destes produtos podem acabar sendo mais consumidos quando estão sob estresse, com um aumento associado nos custos das contas.

O mesmo se aplica à manutenção de outros itens da casa e aos danos a eles Varandas e caixilhos de janelasCausará a penetração de correntes de ar, o que afetará inevitavelmente o consumo de aquecimento ou refrigeração da casa.

Quanto custa uma torneira com vazamento?

A manutenção do sistema hidráulico também é importante, segundo dados da Publitalia. Uma torneira pingando pode consumir até 4 mil litros de água potável por anoEnquanto um furo de um milímetro de diâmetro na tubulação pode liberar mais de 2.300 litros de água por dia.

Isto, além do desperdício de água e dos danos ambientais associados, tem inevitavelmente repercussões também Conta de água Que podem atingir valores exorbitantes. Por isso o conselho é verificar periodicamente as torneiras, pois algumas delas ficam dentro dos misturadores Cartuchos que precisam ser substituídos de tempos em temposPorque com o tempo eles tendem a corroer, causando vazamentos.