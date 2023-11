Stellantis perde a guerra dos clones: aqui está o Jeep Wrangler indiano | É igual ao original mas custa apenas 20.000 euros

O mercado automóvel tornou-se agora uma descoberta contínua, de natureza global, que abriu todas as fronteiras durante muitos anos, trazendo cada novo – ou antigo – concorrente potencial para o mais extenso e diversificado caminho de desafio.

Dentro do contexto de desenvolvimento E transformação Gostar do que a indústria automotiva está passando e sempre poder entender o que está acontecendo Melhores chances É tão complicado assim ‘Barry o Visitas Da competição acirrada.

Há algum tempo que encontramos um caso real, por exemplo, que alguém descreveu como um caso “Clonagem”: Do que ele está falando? O fato de alguns carros, produzido Com algum empresas internacionais, Semelhante a outros.

Às vezes a semelhança é marginal, às vezes é muito perceptível, e noutros casos parece que se trata de cópias reais, por isso falamos de cópias. Ele sabe algo sobre isso Estelar, Quem estava (e ainda está) lutando com isso.

doença ‘Guerras Clônicas’ Também vi alguém pretendendo renomear a pergunta Stellantis Ter que lidar com carros Concorrentes Que vêm de várias partes do mundo para sugerir ideias Carros semelhantes a ele.

Stellantis e os clones: o que aconteceu

Um dos casos mais simbólicos e muito discutidos é o do automóvel Indiana Que, embora pareça idêntico ao original Jipes Wrangler, só custa 20 mil euros. Como tá indo? Cinco anos de análise, mas no final chegou o domínio americano. Ou seja, nada a fazer sobre isso Stellantis. o “A versão indiana do jipe ​​​​ainda existe produzido, Comercializá-lo e distribuído EmEstado unido.

Tudo começou em 2018, quando FiatChrysler (Agora parte do grupo Stellantis) entrou com uma ação contra a fabricante Mahindra e Mahindra O Roxor tem grandes semelhanças com o popular Jeep Willys CJ. Mahindra Ele era defesa Confirmando que a nova versão tem preço A partir de $ 20.600, Tinha componentes de design que Eles se separaram De formas Jipes E sua famosa linha estilística.

A regra americana que muda tudo

O próximo passo foi em junho 2020, Quando a Comissão de Comércio Internacional declarou que embora a Roxor não tenha infringido as marcas registradas Fiat, Teria violado a imagem da marca Jeep, daí a recomendação da proibição Da importação E a oferta De peças Roxor .

A empresa então se defendeu: ressaltando que os modelos 2018 e 2019 não Eles já estavam além disso Produção E que o novo paradigma era de facto Diferente de Jipes. E agora A justiça provou que ele estava certo.