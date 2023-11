Ideia de negociação: Ftse Mib: ultrapassou 29.600 pontos positivos

Foi uma semana mista para o mercado de ações italiano, uma vez que se moveu abaixo de uma área de forte resistência, sem fornecer quaisquer informações operacionais específicas. Indicador Ftsi meb Na verdade, não conseguiu ultrapassar a barreira colocada na zona dos 29.570 – 29.600 pontos e sofreu uma rápida correção. A estrutura técnica de curto prazo permanece construtiva: mas do ponto de vista gráfico, Somente uma quebra acima do nível 29.600 poderia proporcionar uma nova demonstração de força Abriu espaço adicional para crescimento, com a primeira meta em 29.750 (máximos do início de agosto) e a segunda meta na área de 29.950-30.000 pontos. Agora é difícil assumir uma reversão da tendência de baixa: A correção potencial encontrará, na verdade, suporte válido na área de 28.600-28.500 pontos. Do ponto de vista gráfico, um fechamento diário abaixo de apenas 28.300 pontos pode fornecer um sinal negativo e levar a uma queda de certa dimensão.

Do ponto de vista operacional, os ETFs GraniteShares podem ser usados ​​no FTSE MIB: alavancagem fixa longa de 5x com… ISBN XS2531767502 Ou alavancagem fixa de 5x, abreviadamente, com ISIN XS2531767767.