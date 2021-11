A primeira hora do sábado, 27 de novembro de 2021

bom Dia. Portanto, Omicron é o nome do novo inimigo que se interpôs entre nós e o retorno à normalidade. A quarta ou quinta onda do “velho” vírus estragou nossa abordagem do Natal. Atualmente Chega oficialmente em B.1.1.529, este é o nome original de Um novo tipo de Covid-19, antes de a Organização Mundial da Saúde renomeá-lo como Inocente e Pobre “O” do alfabeto grego. Não tivemos tempo de fechar as entradas de 8 países africanos – ou seja, daqueles que estiveram nos últimos 14 dias África do Sul, Lesoto, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Moçambique, Namíbia e Suazilândia (ex-Suazilândia) – Essa Omicron já está na Europa: um caso na Bélgica, uma jovem que chegou do Egito via Turquia não foi vacinada. Mas por que o Omicron é perigoso? Porque, como explica Silvia Touraine, “Ele exibe quase ao mesmo tempo todas as mutações conhecidas das variantes Alpha, Beta, Gamma e Delta, bem como outras novas variantes. Especificamente, ele contém 32 mutações na proteína spike (a parte do vírus que a vacina usa para estimular o sistema imunológico contra Covid)». Então a dúvida Que ele poderia escapar das vacinas, mas isso é apenas uma suspeita: «Levará algumas semanas para entender o efeitoA Organização Mundial da Saúde diz; «É muito cedo para especular se as vacinas precisarão ser adaptadasA Agência Europeia de Medicamentos está se contendo. Um pouco mais perturbador Walter RicciardiM., consultor do Ministério da Saúde, é um dos especialistas que ouvimos regularmente há quase dois anos: “Esta variante se preocupa com o grau de infecção grave que parece ter». Mais segurança Pfizer e seu parceiro Tedesca BioNTech, a quem devemos a vacina que nos fez ir até ele. As duas empresas definem horários específicos:Duas semanas para entender o quão perigoso é, 100 dias para adaptar a vacina se necessário». O problema é O que pode acontecer em 100 dias: A ideia de uma economia paralisada novamente fez com que o mercado de ações quebrasse e mudasse as expectativas em poucas horas: preço do petróleo, explica Marco Sabella, desabou “Especificamente sobre as preocupações de que a alternativa poderia desacelerar o crescimento econômico global», Quando a OPEP se dispôs a aumentar a produção para atender à demanda que vinha crescendo até ontem.



Enquanto isso, o “velho” vírus … Enquanto isso O vírus antigo funcionaAumento da incidência em nível nacional (De 98 a 125,4 casos por 100.000 habitantes), enquanto o índice Rt permaneceu estável em 1,23. Ontem, as novas infecções foram de 13.686 (quinta-feira, 13.764) e as mortes foram de 51. READ “O Efeito Cristiano Ronaldo”. Vale 2 bilhões de euros. Além dos objetivos ... É útil lembrar o que são Os três fatores que o fazem sair da área branca: ocorrência semanal Mais de 50 casos por 100.000 habitantes, ocupação campos médicos Mais de 15% dos lugares e terapia intensa Mais do que 10%. E então: Friuli Venezia Giulia Excede todos os três parâmetros (346,4 / 19,5% / 16%) e é a primeira região a retornar à região amarela.

Excede todos os três parâmetros (346,4 / 19,5% / 16%) e é a primeira região a retornar à região amarela. Alto Adige Sudetrol Permanece branco apenas para tratamento intensivo.

Permanece branco apenas para tratamento intensivo. Desfiles, Vale de Aosta, Ligúria especialmente Região de Veneto Estão as outras áreas em risco, por um parâmetro ou outro. Mas há boas notícias sobre vacinas: A entrada em vigor do Super Green Pass (a partir de 6 de dezembro) satisfez, somente na quinta-feira, 25.607 vacinados para dar o primeiro passo. no mesmo dia, Registre a terceira dose: 269244. A terceira dose, enfatiza o ministro Speranza, é ainda mais importante diante da desconhecida Omicron: enquanto espera para ser bem compreendida, apresenta uma tela adicional. Tratado com a França Muita seriedade e paixão também, com longos olhares e um delicado aperto de mão entre eles Dragão e macronassinar “Tratado QuirinaleQue conecta oficialmente a Itália e a França como nunca antes. Vastas faixas de cooperação e uma ideia comum para a Europa já testadas durante as negociações sobre o fundo de recuperação – com Macron liderando a frente sul em um cabo de guerra com “parcimonioso” no norte – agora enfrentam um teste Reforma do Pacto de Estabilidade, regras orçamentárias antigas e desatualizadas cuja revisão é, diz Draghi, “um imperativo” agora. Temos que persuadir o novo governo alemão a afirmar a ideia acalentada pelo primeiro-ministro de “soberania europeia”. mas também para superar as contradições francesas e “Regurgitação soberanaO que Romano Prodi vê é materializado na repentina lacuna machista do ex-campeão europeu Michel Barnier (Falamos sobre isso outro dia em nossa crítica à imprensa.) De qualquer forma, agora existe uma fraternidade certificada entre nós e eles. READ Bolsa de Valores da Itália, comentando a sessão de hoje (4 de agosto de 2021) Política Cinquenta dias após a eleição do Presidente da República, Francesco Verderrami vê as coisas desta forma: “No Parlamento, em toda a linha, há uma percepção crescente de que o legislativo esgotou seu curso, independentemente do resultado da corrida para Colle. Não é por acaso que o principal interesse dos líderes e líderes partidários é focar nas listas eleitoraisUm de nossos interlocutores dramáticos contou-lhe a piada do ano:Draghi é a primeira edição de um primeiro-ministro a receber confiança no Parlamento». Sempre vale a pena esperar para ver se e quando votar Última foto de Pagnoncelli: Pd 20,8% – Fratelli d’Italia 19,8 – Lega 19,1 – Movimento 5 estrelas 15,5 – Forza Italia 8,5. Aqui estão as séries de mini-jogos de 2%: Pd e 5 estrelas servirão a todos, mas todos, para igualar o direito do centro. Outras coisas importantes Tensões no Oriente O presidente ucraniano, Zelensky, acusa adversários internos – incluindo o oligarca Rinat Akhmetov, dono do clube de futebol Shektar Donetsk – de querer dar um golpe na liga com a Rússia. Os russos negam e dizem que é uma desculpa para declarar o estado de emergência. Enquanto isso, meses atrás, eles haviam reunido 100.000 soldados na fronteira.

O presidente ucraniano, Zelensky, acusa adversários internos – incluindo o oligarca Rinat Akhmetov, dono do clube de futebol Shektar Donetsk – de querer dar um golpe na liga com a Rússia. Os russos negam e dizem que é uma desculpa para declarar o estado de emergência. Enquanto isso, meses atrás, eles haviam reunido 100.000 soldados na fronteira. Pequeno críquete em julgamento Ciro Grillo, filho de Pepe, e seus amigos Eduardo Capita, Francesco Corsilia e Vittorio Luria serão julgados em 16 de março de 2022, assumindo o crime de violência sexual em massa. Uma garota ítalo-norueguesa os acusa de ajudar o advogado Bonjorno. O suposto estupro data de julho de 2019.

Ciro Grillo, filho de Pepe, e seus amigos Eduardo Capita, Francesco Corsilia e Vittorio Luria serão julgados em 16 de março de 2022, assumindo o crime de violência sexual em massa. Uma garota ítalo-norueguesa os acusa de ajudar o advogado Bonjorno. O suposto estupro data de julho de 2019. Gubitossi deixa Tim O CEO e gerente geral da companhia telefônica não está renunciando ao cargo, mas confiando temporariamente os poderes ao presidente Salvatore Rossi. O passo do gerente para trás destrava a fechadura Oferta Kkr. , o fundo americano que lançou uma oferta pública de aquisição da Tim, enquanto os franceses da Vivendi, uma parceira forte, elevavam a fasquia. o tratamento será Pietro Labriola , que substituiu Gubitosi como dg. A solução proposta é desmantelar a rede telefónica (ativo estratégico nacional) e transferi-la para a Cassa Depositi e Prestiti.

O CEO e gerente geral da companhia telefônica não está renunciando ao cargo, mas confiando temporariamente os poderes ao presidente Salvatore Rossi. O passo do gerente para trás destrava a fechadura , o fundo americano que lançou uma oferta pública de aquisição da Tim, enquanto os franceses da Vivendi, uma parceira forte, elevavam a fasquia. o tratamento será , que substituiu Gubitosi como dg. A solução proposta é desmantelar a rede telefónica (ativo estratégico nacional) e transferi-la para a Cassa Depositi e Prestiti. Vídeos desumanos É o título do novo álbum da influente cantora, que inclui: Não vou entrar na política, nem hoje, nem amanhã, nem nunca “(Chiara Maffeletti conta tudo).

É o título do novo álbum da influente cantora, que inclui: “(Chiara Maffeletti conta tudo). Juventus sob investigação Parece ser o carma deste querido e odiado clube: glórias colossais do campo e um cheiro periódico de podridão que não escapa das narinas delicadas de um enfadado Ministério Público. Presidente Andrea Agnelli , é um deputado Pavel Nedved E o ex-gerente Fabio Paratici , agora no Tottenham, está sob investigação com três outros executivos sobre comunicações falsas de empresas listadas e o faturamento de transações inexistentes. no centro da investigação, Ganhos de capital e movimentos suspeitos de mercado : Para os promotores, o valor de muitos jogadores foi sistematicamente inflado. Ontem, a Polícia Financeira invadiu a sede do clube.

Parece ser o carma deste querido e odiado clube: glórias colossais do campo e um cheiro periódico de podridão que não escapa das narinas delicadas de um enfadado Ministério Público. Presidente , é um deputado E o ex-gerente , agora no Tottenham, está sob investigação com três outros executivos sobre comunicações falsas de empresas listadas e o faturamento de transações inexistentes. no centro da investigação, : Para os promotores, o valor de muitos jogadores foi sistematicamente inflado. Ontem, a Polícia Financeira invadiu a sede do clube. Seleção Nacional e CR7 Empate difícil para a Itália, forçada a repescagem para ir para a Copa do Mundo no Catar em um ano: em março, se vencer a Macedônia, terá que lidar com o vencedor de Portugal e Turquia (abaixo, análise de Sconcerti )

Empate difícil para a Itália, forçada a repescagem para ir para a Copa do Mundo no Catar em um ano: em março, se vencer a Macedônia, terá que lidar com o vencedor de Portugal e Turquia (abaixo, análise de Sconcerti ) Serie A em campo Hoje Juventus Atalanta aos 18 e Veneza Inter São 20,45. Amanhã os dois líderes: Milão Com Sassuolo com 15 anos ou mais Nápoles Com a Lazio à noite. READ A 56ª edição da Filo termina com saldo positivo - Newsbiella.it ler / ouvir / ver / comer O novo número é 7 , no app e nas bancas, com a entrevista de Andrea LaFranchi com Achille Lauro – « Eu estava jogando minha vida fora, parei – e editorial de Aldo Cazullo sobre violência contra a mulher (também pode ser encontrado abaixo).

, no app e nas bancas, com a entrevista de Andrea LaFranchi com Achille Lauro – « – e editorial de Aldo Cazullo sobre violência contra a mulher (também pode ser encontrado abaixo). Corriere Daily Com Ammazzacaffè do Gramellini, que reinterpreta o café da semana com resenhas de leitores (você pode ouvir o podcast aqui).

Com Ammazzacaffè do Gramellini, que reinterpreta o café da semana com resenhas de leitores (você pode ouvir o podcast aqui). Filmes recomendados por Paolo Baldini Em Senposula, com todos os lotes e reboques.

Em Senposula, com todos os lotes e reboques. 10 primeiros pratos « Todos deveriam saber como fazer “,” com receitas de cozimento.

« “,” com receitas de cozimento. Guia para novas autoridades fiscais Patrocinado por Isidoro Trova.

Patrocinado por Isidoro Trova. Um guia para o verdadeiro azeite de oliva extra virgem , com ranking dos melhores com curadoria da Altroconsumo. Obrigado por ler Prima Aura e desejo um feliz final de semana! (Aqui está o tempo) (No editorial de Peter Dejong para Ap, uma garota espera por um bonde em uma rua deserta de Amsterdã na noite passada: A Holanda está de volta ao toque de recolher anti-Covid, das 17h às 5h. Se quiser, escreva para nós., E desculpe pelo atraso ou não obtendo Para respostas: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected])