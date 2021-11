Eicma 2021, Moto Morini apresenta o novo SEIEMMEZZO

Muito mais que uma “simples” motocicleta. Durante o EICMA 2021, ele está de volta à Rho Fiera Milano depois de parar no ano passado devido à pandemia Sars-CoV-2, Moto Moreni Ela removeu o véu de seu novo veículo de duas rodas, o que enriquecerá ainda mais seu alcance no segmento de rodovias intermediárias.

Está localizado em torno de seis meio Que, com a mesma aceitação do fabricante Trivolzio, é mais do que apenas uma motocicleta. Versátil, divertida e multifacetada, a nova mídia Moto Morini representa uma verdadeira família dentro de sua oferta. E entenda porque não é tão complicado. Basta percorrer um arquivo Características técnicas do SEIEMMEZZO Para realizar o incrível trabalho realizado pelos técnicos e designers da Moto Morini para criar uma bicicleta que possa atender às necessidades (e gostos) de um segmento muito grande de ciclistas.

O novo SEIEMMEZZO foi revelado emEICMA 2021 em Milão É, de facto, uma moto com dupla personalidade e foi criada para satisfazer tanto quem gosta de motos nuas como quem procura uma bicicleta de duas rodas que deslumbre no mundo da moda e do estilo. Se você se identificar na primeira das duas famílias, a escolha será feita rua simizu; Por outro lado, se você pertence à categoria de estilistas SEIEMMEZZO SCR Você não pode não gostar.

Em ambos os casos, a estrutura de aço envolve o motor de dois cilindros a quatro tempos 649 cc (Aprovado de acordo com Diretiva Euro 5 para Motocicletas), capaz de editar um arquivo Potência máxima 44 kW (60 cv), torque de 54 Nm e uma velocidade máxima que pode ser alcançada com o novo Moto Morini Siimizu 175 km / h.

Suportes SEIEMMEZZO Jantes tubeless frontais de 18 “ e 17 polegadas na traseira: uma combinação que torna a direção particularmente agradável e ao mesmo tempo garante uma tração surpreendente na estrada. Características que permitem aos passageiros viajar com total segurança em circuitos urbanos e em estradas de montanha íngremes e enfrentar o off-road com maior segurança. O selim simétrico, confortável e também confortável permite ao passageiro enfrentar qualquer viagem, mesmo a mais longa, em paz.

No centro do volante há um espaço Tela colorida TFT de 5 polegadas, graças ao acesso claro e simples a todas as informações sobre a bicicleta e sobre a viagem em andamento. Por outro lado, o bloco do lado esquerdo pode ser usado para navegar no menu de exibição. O sistema de conectividade Bluetooth integrado permite que você gerencie um telefone e dois dispositivos de fone de ouvido ao mesmo tempo, para que você possa atender chamadas ou fazer novas. Tudo isso sem tirar as mãos do volante e sem se distrair: os controles simples e intuitivos do volante permitem controlar todas as funções e viajar com total segurança.