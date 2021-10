A Bolsa de Valores de Milão fecha o meio de sessão da semana da bolsa com um número inequívoco. O resultado obtido pela Piazza Afari hoje necessariamente atrai a atenção dos investidores. O cenário que está sendo preparado é aquele que pode deixar sua marca. A sensação é que a Bolsa de Valores de Milão é um trem de alta velocidade pronto para partir. No momento está estacionado na estação, mas ficará por muito pouco tempo, porque as portas estão se fechando.

Também é claro que os vagões estão prontos para seguir a locomotiva, e muitos movimentos (as carruagens) começarão para cima com o índice (a locomotiva). Sinais vistos nas últimas sessões. Ainda hoje, algumas das principais empresas têm um desempenho muito bom. Um em particular correu mais do que os outros. Na Piazza Affari, esse estoque dispara quando o mercado de ações atinge seu máximo anual e se prepara para recordes futuros.

A Bolsa de Valores de Milão, pronta para a corrida, tem desempenho melhor do que outras praças europeias

Há dois itens que marcaram a sessão de hoje em nossa lista de preços. O primeiro diz respeito ao valor de fechamento. O principal índice da Piazza Afari, Ftse Mib (Índice: FTSEMIB) com alta de 0,9% a 26.581 pontos. O aspecto mais relevante diz respeito ao máximo alcançado durante a sessão, em 26.608 pontos, distando apenas 80 pontos do máximo do ano. A Bolsa de Valores de Milão agora tem o recorde anual em vista e está prestes a superá-lo.

Além disso, a atual Piazza Afari era a melhor entre as do Velho Continente. O Euro Stoxx 50 fechou 0,1% em alta e o mercado de ações alemão subiu pouco menos de 0,1%. A Bolsa de Valores de Londres obteve o mesmo resultado da Bolsa de Valores Alemã, enquanto a Bolsa de Valores de Paris teve um desempenho ligeiramente melhor. O Cac 40 da França fechou 0,5% acima, reconhecendo as perdas sofridas na sessão de ontem.

Na Piazza Afari, esse estoque está decolando enquanto o mercado de ações atinge seu máximo anual

Se o mercado de ações está funcionando, algumas ações não ficam muito atrás. Um executor em particular teve destaque na cesta das 40 maiores ações blue chip. A Azimut fechou com alta de 4,4%. A ação encerrou a sessão a 24,76 euros, o seu valor mais elevado dos últimos 6 anos. Mas se olharmos para o desempenho das dez maiores empresas, descobriremos que elas alcançaram ganhos de mais de 2%. Esses dados indicam a força atual da Bolsa de Valores de Milão. Entre as maiores ações, apenas 3 de 40 encerraram a sessão em baixa.

