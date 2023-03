Bancos, com a crise do Credit Suisse, o entretenimento é mundial – Corriere.it

O Banco Central Europeu, que elevou o custo do dinheiro na Europa em meio ponto, agiu conforme o esperado, Traga-nos de volta à terra. De certa forma, isso nos ajuda a lembrar a causa raiz das crises bancárias, do Vale do Silício à Suíça, e vamos adicionar também a China.

Em todo o mundo, “a hora de brincar acabou”. Já se foi a era da indolência extraordinária, quando primeiro enfrentando a crise financeira de 2008 e depois a pandemia, os bancos centrais inundaram todas as economias com liquidez barata.. Assim nasceu o Creed – o teoria monetária moderna Quem quebrou a lei da gravidade? O dinheiro pode ser impresso em quantidades ilimitadas, indefinidamente, sem pagar quaisquer consequências; Paralelamente, o déficit público e a dívida podem disparar para a estratosfera, novamente sem danos. Este longo tempo de jogo acabou efetivamente desde que a inflação reapareceuos bancos centrais tiveram que combatê-lo aumentando as taxas de juros, e que (aliás) era Uma montanha de títulos de renda fixa guardados no ventre dos bancos desvalorizou.

Isso explica os colapsos bancários que já aconteceram, os terríveis, da Califórnia à China, passando pela Suíça. O resto é técnico. Observou-se – também o escrevi ontem – que O banco do Vale do Silício também foi mal administrado porque tinha simpatias políticas democratas, e se beneficiou da desregulamentação em 2018 (que Trump assinou com apoio bipartidário no Congresso), uma medida que isentou bancos pequenos e médios das regras mais rígidas. É tudo verdade, embora Esta boa explicação para o crash da Califórnia não se aplica de forma alguma aos ventos de pânico que atingiram o Credit Suisse e forçou o Banco Central Suíço a intervir em seu nome. O Credit Suisse estava sujeito às regras mais rígidas da Europa sobre megabancos, mas não eram suficientes para protegê-lo de uma fuga de depósitos.. READ Qual é a história do teto de caixa de 10.000 euros "exigido" pela União Européia?

A verdade é Todo o sistema bancário está cheio de bolhas Na época em que tudo parecia permitido, o dinheiro custava zero e contrair dívidas era fácil. Agora que essa era se foi e a maré baixa chegou, os elos fracos do sistema estão tropeçando por toda parte. Não há um único tipo de banco em riscoExiste um oceano entre o Silicon Valley Bank e o Credit Suisse. Agora, outro banco regional americano está tremendo, é o The First Republic: para superar essa outra falha, o JP Morgan Chase está transferindo o Morgan Stanley e outros grandes nomes de Wall Street para fornecer capital.

Qual será o próximo e onde? Um mecanismo básico que se aplica inexoravelmente a todos os bancos: Se você comprou títulos, mesmo os mais seguros, como os títulos do Tesouro dos EUA ou da Alemanha, quando eles renderam um por cento e hoje o rendimento dos novos títulos dobrou ou triplicou, o valor de seus antigos títulos é menor. Isso leva a perdas em seu balanço. Dependendo se essas perdas parecem sustentáveis ​​ou insustentáveis, a psicologia das massas — via Twitter — Pode levar a “ondas de bancos” para drenar contas bancárias.

enquanto, A pessoa que não quer correr riscos é Xi Jinping. O sistema bancário chinês está longe de ser sólido. Acompanhando seu financiamento estava a horrenda bolha especulativa no setor imobiliário. Surgiram dúvidas sobre a saúde de alguns bancos desde que a bolha imobiliária da China começou a desinflar. Xi Jinping responde à sua maneira: reprimindo a supervisão bancária… e fortalecendo o papel do Partido Comunista nas autoridades supervisoras. Como diz o velho ditado: «Para um homem que só tem um grande martelo, todos os problemas parecem pregos». Dar mais poder ao Partido Comunista é a panacéia, na lógica de Xi. No entanto, a parábola da marreta também se aplica aos Estados Unidos. Diante das crises bancárias, a reação americana é mitigar o impacto da contrarrevolução monetária iniciada com o aumento das taxas antiinflacionárias. Os resgates do Vale do Silício e do Signature Bank foram muito generosos, talvez exagerados. À custa da sociedade (e não importa se outros bancos, depositantes ou contribuintes pagam em primeiro lugar) Mesmo aqueles depositantes extremamente ricos que, de acordo com a lei, não deveriam ter desfrutado de tal proteção total foram compensados ​​em 100%.. Além disso, multiplicam-se os apelos à Reserva Federal para que deixe de aumentar as taxas de juro (que começaram antes do Banco Central Europeu e foram muito mais acentuadas, de zero para 4,5%). READ Ferrero e Armani, mas também Crippa e Denegri: quem são os novos bilionários italianos, o ranking completo

O argumento mais preciso foi feito pelo ex-presidente do banco central Alan Blinder: No fundo, segundo ele, as crises bancárias em si têm um efeito disciplinador do sistema, em todo o caso vão tornar as instituições de crédito mais sábias, e o dinheiro vai faltar.então os próximos aumentos de preços podem ser suspensos devido a O tratamento da inflação vem de outras maneiras. É um argumento complexo e válido. No entanto, não está claro se a conduta do governo Biden – manter todos os depósitos bancários, mesmo aqueles no valor de milhões de dólares, e ignorar a letra e o espírito da lei – realmente enviou uma mensagem disciplinar.