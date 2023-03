Giulianova, Erasmus + c/o M.Curie High School projects

De 6 a 10 de março, eles foram convidados do Liceo Statale “M. Curie” aos professores de Giulianova e alunos dos cinco parceiros europeus – Alemanha, Croácia, Finlândia, Portugal e Espanha – no projeto Erasmus + Greenies com foco em economia verde, energia limpa, turismo sustentável e slow food.

Conforme previsto pelo Projeto Greenies coordenado pela professora Vanessa Ridolfi, eles compartilharam viagens de descoberta do nosso próprio bairro e momentos de formação nas salas de aula, biblioteca e laboratórios do ensino médio.

Compararam experiências pessoais e a vida escolar, num clima de mútuo enriquecimento cultural e linguístico; Podemos dizer poliglota porque se a língua de trabalho é o inglês, ambos os grupos se familiarizaram com os sons e palavras de suas respectivas línguas nacionais.

Na mesma semana, as professoras Simona Mandosi e Gabriela Bonabader participaram na quarta sessão de mobilidade no âmbito do projeto Erasmus + Imuropo, que é um projeto especial e muito interessante porque junta escolas, universidades e instituições de formação.

O encontro aconteceu na Romênia (país que participa com equipe formadora) mais precisamente perto de Sibiu, na Transilvânia, dentro de uma vila-museu chamada Astra.

O tema da semana foi “Robôs, bem-estar e promoção do bem-estar para a humanidade”. Atividades operacionais com UAVs lideradas pelo prof. IonutSandric, da Faculdade de Geografia da Universidade de Bucareste, alternou as aulas da Dra. Andreea Gatman, instrutora/facilitadora/treinadora de professores e gerente de projetos na Romênia, LygiaAlexandresc, Pesquisa em nutrição e Anca Gaidos, experiência em liderança de ONG educacional em apoio Gestão Escolar e Inúmeros Momentos Operacionais .

A não perder a Escola Primária de Rasinari, uma pequena aldeia onde a vida corre calmamente, o trânsito é quase inexistente e a natureza está por todo o lado; Aqui houve um encontro com Eliana Carmen Damian, diretora da escola, e com os alunos de algumas turmas.

(Rádio Azora Giulianova)