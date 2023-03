WindTre perde clientes da rede móvel: dados de 2022

Em 31 de dezembro, a base de clientes era igual a 20,16 milhões valor que diminuiu um ponto percentual face à data de 30 de junho, e 2% todo ano. Assim, o declínio geral no número de usuários é um pouco menor 600.000 unidades . Orientação de usuários ativos na mesma linha * que foi no final do ano 18,82 milhões : -2% em relação a 30 de junho e -1% Se comparado ao valor de 31 de dezembro de 2021. A empresa também revelou que na Itália a WindTre pode contar com 2,9 milhões de usuários de telefone fixo .

O relatório sublinha a importância crucial do acordo celebrado com a Iliad para o nascimento da Zefiro, uma joint venture de participação e gestão de redes móveis preocupada em assegurar a cobertura nas zonas menos populosas do nosso país e acelerar a difusão das redes móveis, incluindo 5G.

No ano passado, a operadora lançou o WiFi Calling na Itália, um recurso também conhecido como WiFi Calling VoWiFi Com ele, você pode fazer e receber chamadas telefônicas mesmo sem sinal de celular, aproveitando a cobertura Wi-Fi WindTre. A lista completa de smartphones compatíveis está disponível no site oficial (link no VIA).

WindTre é uma marca desde março de 2020.