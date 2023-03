Leonardo Fioravanti na crista de uma onda: vista do Tahiti 24

Eu sou oceano, mas é um italiano convicto. A madeixa loira e o sorriso de sempre, a novidade rock’n’roll e um prato com um novo cartaz é mais do que um cartaz: é uma equipa italiana que o apoia desde hoje. Fomos a Peniche, Portugal, acompanhar Leonardo Fioravanti na praia, na única etapa europeia da Liga Mundial de Surf. Pouco sol, ondas fortes, ventos “bagunçados” e muitas vibrações. E duas promessas, mas delas falaremos depois. Vamos começar do começo. Como vai, Léo? “Estou bem, estou bem. O apoio na Europa é sempre louco. Tenho muitos amigos. Só falta minha avó Anna, mãe de minha mãe: mas ela veio para o Havaí há um mês. Ela tem 84 anos . Redes sociais e hashtag #goleononnaannabissuperfun. E então estou feliz por ter um novo patrocinador, K-Way é tão legal, na Europa é uma marca gigante. Nossa vida, sem patrocinadores, é uma vida difícil. Viajamos o mundo, precisamos de dinheiro, mas não só disso. O suporte BasicNet é mais que um rótulo, vai além disso.”

Continuará com uma linha dedicada ao herói da onda. E termina na praia: todos na praia torcem por Léo. Na primeira fila, entre a multidão, está também Lorenzo Buglioni, vice-presidente da empresa de Turim que detém K-Way, Kappa, Robe di Kappa, Superga, Jesus, Briko e Sebago. Foi ele quem escolheu Fioravanti como embaixador. Por que Leão? “Porque adoro tudo relacionado a esportes, até o surfe, que experimentei quando criança com resultados médios e baixos. E acompanho o Leonardo há anos, pelo menos desde 2017. Ele sempre me impressionou, e tem uma história incrível. Chegar ao circuito de Roma Quase impossível “Não temos muito surf na Itália, e o surf não é muito conhecido ou regulamentado. Sempre fomos uma empresa com muita exposição ao esporte. E surfar é ambição: todos sonhamos em viver a vida de um leão.” READ Como os países que passam férias reagem ao número de lesões na Holanda?

Sim, até descobrirmos que vamos jantar com ele, mas às 19h, porque corremos na manhã seguinte, mas primeiro experimente a onda e são seis da manhã, e a escuridão e o vento a mil. Para finalizar as últimas coisas. A onda é sua alegria, instinto e pura adrenalina. Temos um trio de entrevistas, energia e risadas. Tente acompanhar…

Você é o cara da prancha e da maleta, você já teve um armário?

“Comecei a viajar muito jovem: na casa da minha mãe, na França, deixo a maioria das minhas coisas. Mas não tenho um guarda-roupa de verdade. E tenho que economizar nas roupas, porque viajo com 14 painéis divididos em dois malas, fatos de mergulho, nadadeiras: no aeroporto olham-me como um estrangeiro… Gostaria de desenhar produtos úteis para viajar e surfar com a K-Way. Tenho algumas ideias.”

Poglioni: “A promessa. Trabalhar com um atleta de alto nível no lado técnico é fundamental. Os resultados se refletem no produto que vendemos para as pessoas. Como na Fórmula 1: ninguém dirige um carro de F.1 na rua, mas a tecnologia desenvolvida na caixa é aplicada às máquinas do dia-a-dia. Nossos mundos são tão próximos que quase fico com raiva por ter chegado tão tarde.”

Esperando a onda, Léo treina a paciência… Depois dos chinelos, qual é o seu item preferido?

“K-Way 3.0, ultrafino, confortável, leve, impermeável. Em 10-15 dias de competição, você vê de tudo: sol, chuva, vento. Levei pela primeira vez para o Brasil, onde faz calor: um bolsa pequena, nem camiseta Pesada, mas joguei uma K-Way, que não levou nada. Choveu 5 dias, e fui de bermuda e está ótimo. Ter uma marca me apoiando com um produto faz sentido, é o melhor. E então, pensando bem, K-Way nasceu em francês, eu cresci em Hossegor, perto de Biarritz, e nos mudamos para lá com minha mãe para realizar esse sonho. Eu falo francês, como Italiano.” READ Eleições alemãs não vão cancelar uma Europa liderada pela Alemanha

e três outras línguas, ca va san dir. Você é a testemunha perfeita.

Boglione: “Confirmo. O mercado da costa atlântica francesa é um mercado muito importante para nós: temos uma loja em Hossegur, uma em Biarritz e muitas outras ao longo da costa. Seria interessante trabalharmos juntos, e eu também gostaria gosto de fazer roupas de mergulho.”

A temporada começou muito bem. Com um segundo lugar para Pipeline, que defendeu em Portugal e terminou em sexto na classificação.

“Surfe bem, é o melhor começo de carreira, e começar bem num ano tão importante é ótimo: tem o circuito mundial, que quero ganhar, mas também a qualificação olímpica para Paris 24, que para nós é Tahiti 24: lá com a onda de Teahupo’o Seria incrível, mas a temporada é muito longa… E no surf como no golfe (que é outra paixão minha e do Lorenzo também!), você perde mais vezes do que ganha. Então quando você perde você aprende, quando você ganha você já aprendeu o suficiente.”

O que você gostaria de fazer para estar lá e ganhar uma medalha?

“Tudo, e mal posso esperar para chegar lá, mas agora não penso nisso. A experiência em Tóquio me faz dizer que sei o que tenho que fazer para chegar lá. Uma vez lá, farei de tudo para surfando melhor que os outros. Agora penso Para amanhã, não faço planos. Pelo contrário… Faço um: digo que me classifico e depois vou a Roma para a Ryder Cup e venço os profissionais – serei “.

Boglione: “Eu serei seu caddie.”